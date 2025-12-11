Po týdnu byla influencerka Dominika Mesarošová propuštěna z Thomayerovy nemocnice, kde byla hospitalizována potom, co jí po neodborně provedené akupunktuře zkolabovala plíce. Na tu šla kvůli bolavým zádům. netušila však, jaké tento rutinní zákrok bude mít následky.
Dominika Mesarošová bojovala v nemocnici o život s propíchnutou plící
Bývalá modelka Dominika Mesarošová má za sebou týden strávený v nemocnici, kde byla hospitalizována s život ohrožujícím stavem. Záchranka ji totiž přivezla s propíchnutou plící.
Dominika se již dříve ozvala z nemocnice, proč tam byla, ale odhalila až nyní, když je už v domácím ošetřování. „Propíchl mi plíci a cévu. Diagnóza v nemocnici zněla traumatický pneumotorax,“ řekla Super.cz. Traumatický pneumotorax je stav, kdy se vzduch dostane do pohrudniční dutiny a způsobí kolaps plíce v důsledku poranění hrudníku. Bývalá modelka prozradila, jak se celá věc seběhla. „Hned po akupunktuře mi nebylo dobře. Paní tvrdila, že to je normální. Přesto jsem jela na pohotovost, neměla jsem z toho dobrý pocit. Nemohla jsem dýchat, nadechnout se. Myslela jsem, že mám třeba zablokované žebro. Dostala jsem injekci na roztažení svalů,“ řekla Mesarošová s tím, že to nejhorší mělo teprve přijít.
„Doma už mi bylo tak zle, že jsem si zavolala záchranku. Přijeli a já zkolabovala. Nepamatuji si nic. Probudila jsem se v sanitce,“ říká blondýnka, která rozhodně nemá v úmyslu nechat svůj případ vyšumět do ztracena. „Ten příběh bude mít ještě velkou dohru, protože to, co se stalo, je společensky nepřijatelné,“ napsala k záběrům z nemocnice, kde také děkuje personálu za jeho skvělou péči a starostlivý přístup.
Jaké kroky přesně hodlá podniknout, neuvedla, ale vzhledem k tomu, že je v posledních letech u soudu jako doma, se nedá vyloučit ani možnost žaloby. Mesarošová v poslední době vede spory s bývalým partnerem ohledně výchovy jejich společného syna Eliána. To ale není všechno. Soudí se také se svou matkou Evou, která se snaží domoci styku s vnukem, který jí podle jejích slov Dominika nechce umožnit.