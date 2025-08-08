Přátelé se rozloučili s Jiřím Krampolem. Strašnické krematorium se zaplnilo lidmi

Video: Zuzana Fojčíková
Ve strašnickém krematoriu se příbuzní, přátelé i veřejnost rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Organizaci posledního rozloučení ale provázely nechutné tahanice.
Jiří Krampol zemřel 26. července po dlouhém boji s nemocí. „Dámy a pánové, přátelé, fanoušci, kamarádi i kolegové, s těžkým srdcem, ale i s úsměvem, který by si sám přál, vás zveme na rozloučení s jedinečným mužem, který dokázal rozesmát národ, přežil všechno kromě věčnosti a i smrt si ho vzala pravděpodobně jen proto, aby se měla s kým smát,“ uvedl jeho kamarád Tomáš Zajíc, který se ujal organizace pohřbu.
Na poslední rozloučení ve Strašnickém krematoriu zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách běžely sekvence z dokumentu pro TV Barrandov stejně jako fotografie z hercova života. Mnoho lidí už ale avizovalo, že na pohřeb nedorazí. Kromě jeho syna to je například herečka Jiřina Bohdalová nebo bývalý prezident Miloš Zeman. Všechny prý odradily tahanice, které okolo organizace probíhaly.
„Rozhodl jsem se, že na pohřeb nepojedu, omluvte mne, prosím, u členů rodiny. Já po těch dohadech, které přípravy posledního rozloučení provázely, zůstanu doma a zavzpomínám na Jiřího se sklenkou dobrého vína,“ nechal se slyšet Zeman.
Řada lidí ale naopak dorazila, mezi nimi třeba herci Pavel Nový a Pavel Trávníček, politik Jiří Paroubek, moderátotka Zuzana Bubílková či herečka a zpěvačka Uršula Kluková. Nechyběl ani bijec Karlos Terminátor Vémola.
Dorazil i herec Jan Přeučil, tomu se ale v průběhu obřadu udělalo nevolno a museli ho ze sálu vyvést. Poté zamířil podle informací Blesku sanitkou na ošetření do nedaleké vinohradské nemocnice.
Hudebník Felix Slováček pak dokonce Krampolovi na pohřbu zahrál na saxofon a zpěvačka Šárka Rezková zapěla. Aleš Cibulka pak v závěru svého proslovu vyzval všechny účastníky k ukončení jakýchkoliv tahanic kolem pohřbu.
