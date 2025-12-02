Všímavým pozorovatelům jistě neušlo, že bývalá první dáma Dagmar Havlová, která je považována za jednu z nejlépe oblékaných žen u nás, už nějakou dobu ani na společenských akcích neobouvá boty na podpatku. Důvod je prostý, a sice že ji dlouhodobě trápí velké bolesti, které jí to znemožňují. Sama přiznává, že za to může její životní tempo a měla by zvolnit.
Dlouhodobé potíže a odmítnutá operace. Dagmar Havlová mluví o potřebě času pro sebe
Bývalá první dáma Dagmar Havlová má dlouhodobé zdravotní problémy. Přesto se odmítá podrobit doporučení odborníků a odmítá podstoupit operaci.
„Já jedu přes všechna výstražná znamení. Až na dno svých možností a energie. Takže si to musím hlídat, protože pak mám všelijaké potíže. Třeba s těmi achilovkami. Všichni lékaři, a dokonce i fyzioterapeuti mi řekli, že musím na operaci. Já ji odmítla, protože do sebe nerada nechávám řezat a Michal mě naučil, jak s tou nohou zacházet. Hlavně mě nabádá, abych se nepřepínala,“ prozradila na sebe Havlová v rozhovoru pro iDnes. Tam se také svěřila, že proto vyhledala pomoc tam, kde respektují její přání léčit se bez nutnosti podstoupit chirurgický zákrok. Tím, kdo se o ni momentálně stará, je fyzioterapeut Michal Novotný.
„Michal je jediný fyzioterapeut, který mě neposílá na operaci. A můj problém s achilovkami řeší tak, že mi mačká nějaké body, o kterých bych si nikdy nemyslela, že s tou achilovkou můžou souviset,“ říká Havlová s tím, že její trápení většinou postihuje vrcholové sportovce. „Mám přetížené achilovky. Protože jsem rychlý člověk. Hodně chodím, celý den si nesednu,“ popisuje svůj životní styl, který na tom má lví podíl. Jako ilustraci toho zmínila, že svůj poslední film, který by měl mít premiéru v příštím roce, natáčela se zlomeným žebrem.
„Nikomu jsem to neřekla, ale Michal Novotný to na mně okamžitě poznal. Takže klobouk dolů, je to mág,“ vypráví. „Já to před ním tajila, protože jsme potřebovala vyřešit ty achilovky, abych mohla vůbec chodit. A s tím žebrem se stejně nedá dělat nic jiného než počkat, až samo sroste. Akorát to příšerně celý měsíc bolelo. Musela jsem se nadechovat do břicha, abych si ulevila,“ dodala Havlová.
V jedné věci ale přece jen zvolnila, a to jsou cesty do zahraničí, kam ji častou zvou jako zastoupení jejího zesnulého manžela Václava Havla. „Zvou mě pořád, ale musím to už odmítat. Je mi, kolik mi je. V březnu oslavím sedmdesát tři let, chci mít čas i pro sebe,“ říká. Velmi ráda svůj čas věnuje také dospívajícím vnučkám – sedmnáctileté Sofii a patnáctileté Stelle. „Když mě potřebují, jsem u nich. Taky si telefonujeme. Jsem ráda v jejich blízkosti, protože si můžeme říct spoustu věcí. Pořád mě ještě potřebují,“ dodává.