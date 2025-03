„Děti nestojí za vaše zdraví.“ Monika Binias je po operaci a zaútočila na své dcery

Prozradila také to, že rekonvalescence po operačním zákroku si vyžádá nejméně další dva týdny. A rázně také odmítla možnost, že by se vztahy s jejími dětmi někdy mohly vrátit do normálu. „Musím myslet na své zdraví. Tohle za to prostě nestojí. Za vaši energii vám stojí lidé, kteří vám to oplácí, váží si toho a vrací vám to. To je důležité,“ zakončila rázně.