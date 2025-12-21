„Zničehonic mě před lety zasáhla vlna deprese, úzkosti a sebenenávisti a ty pocity byly tak silné, že jsem měla chuť bušit hlavou do stromu, abych je ze sebe vymlátila. Nikdy jsem se neřezala, ale tehdy jsem měla chuť škrábat se do krve. Chtěla jsem se prostě rozsypat na kousky, aby mě někdo jen tak zametl,“ svěřila se modelka Cara Delevingne.
Dejdar, Cibulka i Pazderková. Slavné osobnosti odhalily temná zákoutí svých duševních nemocí
Deprese, stavy úzkosti, panická ataka nebo porucha příjmu potravy. O tématech souvisejících s psychickým zdravím se mluví stále častěji a stále otevřeněji. Do debat se přitom zapojují i známé osobnosti, které se se svými fanoušky dělí o své nejniternější zkušenosti.
Nejrůznější psychická onemocnění přiznalo mnoho dalších slavných žen i mužů. Jejich zkušenosti najdete v naší galerii.
Klára Pollertová
Mezi známé osobnosti trpící depresemi patří herečka Klára Pollertová, která s tímto onemocněním bojuje už dlouhé roky. „Pomalu se smiřuju s tím, že jsem nemocná a že se budu léčit do konce života. S panem doktorem jsme vypozorovali, že se mi dostavují pravidelně, a to jednou za rok na podzim,“ přiznala před lety v rozhovoru pro magazín OnaDnes.
Popsala také, že už dokáže dobře rozpoznat, kdy se nemoc chystá znovu udeřit. "Jsem vyčerpaná, hlava mi přestává přijímat informace, začnu být popudlivá, agresivní, vytáčí mě maličkosti. Dobré je, když to včas dokážu zarazit a zvolním," řekla s tím, že raději v předstihu zvyšuje dávky léků, aby byla schopná nemoc zvládnout.
„Antidepresiva nemění vědomí, jen narovnávají nedostatek serotoninu v mozku. Není potřeba se bát, že po lécích člověk nebude sám sebou. Naopak, když se začnete léčit, zase budete moci být sami sebou,“ dodala herečka.
Jana Preissová
S depresemi se potýká i další obdivovaná česká herečka Jana Preissová. Neléčené stavy se velkou měrou podílely na tom, že se dobrovolně stáhla z veřejného světa. Rodinné zatížení se projevilo i na jejím synovi, herci Martinu Preissovi.
Olga Šípková
V roce 2008 se psychicky zhroutila i fitness trenérka a mistryně světa v aerobiku Olga Šípková. „Nikdy jsem si nemyslela, že skončím na léčení a budu docházet do Bohnic. Udělala jsem to, abych se dostala z toho nejhoršího, abych měla klid přemýšlet, co dál, jak si líp zorganizuji život. Když se zlomí noha, tak se dá do sádry, když se zlomí duše, tak se člověk začne obviňovat, že to nezvládl, že klesl. Je to potřeba řešit,“ řekla otevřeně v rozhovoru pro Super.cz.
Dlouho brala antidepresiva, která po letech vysadila. „Je to možná běh na celý život, úplně to zvládnout, to si nedovedu ještě představit. Že bych každý den skákala radostí, to ne, to bych asi musela na něčem frčet. Léky ale už neberu,“ dodala v roce 2015.
Monika Marešová
Na psychických problémech Moniky Marešové, první ženy moderátora Leoše Mareše, se podepsal fakt, že ji manžel podváděl v době, kdy čekala jejich druhého syna.
„Všechno začalo, když jsem byla těhotná, takže mě to hodně sebralo. Abych to psychicky zvládla, chodila jsem na speciální terapie, kineziologii. Díky ní jsem dokázala fungovat a nemyslet na své trápení,“ řekla Monika pro Super.cz. Po porodu se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. „Byla jsem psychicky na dně, potřebovala jsem nějakou berličku, o kterou bych se mohla opřít. Začala jsem kouřit a doktorka mi nasadila antidepresiva,“ dodala Marešová.
Martin Dejdar
Herec Martin Dejdar říká, že ani sebevětší úspěch v práci nemůže zabránit rozvoji deprese. On sám se s tímto onemocněním dlouho potýká.
"Deprese mívám i dnes. Doktoři tvrdí, že se tady žádné závratné změny nedají čekat. Určitě tomu napomáhá i ta moje neschopnost se svěřit, vykecat z problémů…," posteskl si herec v knize Martin Dejdar - Hercův úsměv, smích i pláč, která vyšla v roce 2010. "S depresí nic nenaděláš. Nezávisí na tom, jestli se ti v profesi daří, jestli je venku hezky. Už je to na furt otevřené a nedořešené téma, které nemohu ovlivnit," dodal herec.
Aleš Cibulka
O svém zhroucení napsal moderátor Aleš Cibulka knihu s názvem Vyhořet může každý. V té také popisuje, jak se se svými psychickými stavy vyrovnal.
„Je určitě důležité navštívit odborníka. Pokud si někdo myslí, že to zvládne sám a že to přejde a bude to zase dobré, tak za sebe mohu říct, že nebude. Medikace a lékař jsou stoprocentně podmínkou, abyste se z toho dostali. Se zlomenou nohou vás taky nenapadne, že vám to doma samo sroste. Pokud jde o mě a prášky, tak jsme to postupně utlumovali, ale na začátek, kdy mi bylo úplně nejhůř, byla medikace nutná,“ řekl Cibulka pro Super.cz.
Kristina Kloubková
Moderátorka Kristina Kloubková přiznala, že si prošla velmi těžkým obdobím, kdy musela rok brát antidepresiva. „Já jsem zkolabovala, moje tělo vyplo. Dostala jsem se k lékaři, kde jsem dostala antidepresiva, která jsem považovala za totální selhání. Moje selhání, že dostávám antidepresiva, že to bez nich nejde. Rok jsem byla na antidepresivech a pak jsem to rok vysazovala. Teď jsem rok ‚čistá‘, když to řeknu takhle blbě,“ prozradila v rozhovoru pro pořad Blízká setkání v Českém rozhlase.
Iva Pazderková
Osvětu o duševním zdraví se snaží šířit Iva Pazderková, která sama trpí panickou poruchou. Otevřeně o ní promluvila například v pořadu Na kafeečko.
„Ty projevy jsou individuální, ale v podstatě je to absolutní strach o vlastní život. Člověk má pocit, že umře. Nemůžeš dýchat, necítíš ruce, necítíš nohy, máš brnění po celém těle. Máš pocit, že jsi dostal infarkt nebo mrtvici. Je to strašně intenzivní,“ vysvětlila herečka a dodala, že byly doby, když měla i třináct záchvatů denně. Dnes už prý umí se svou psychikou daleko lépe pracovat a ataky se jí vyhýbají.
Debbi
S panickými atakami se potýká i zpěvačka Debbi. Poprvé se s nimi setkala ještě ve škole, při jedné cestě metrem. Tehdy se zhroutila a vyhledala odbornou pomoc. „Psycholožka mi řekla, že je to minimálně na medikaci, kterou jsem ale odmítla. A tak jsme se dohodly na takovém placebo efektu, kdy mám u sebe permanentně léky na tlumení, takové ‚vypínáčky‘, s tím, že když ten stav nastane, jeden si lupnu a budu dobrá. Fakt, že ho mám u sebe, mě hrozně uklidňuje,“ uvedla Debbi v roce 2015 pro Blesk.
Martin Preiss
Deprese ve spojení s alkoholem dostaly herce Martina Preisse až do psychiatrické léčebny. A to poté, co se pokusil o sebevraždu.
„Manžel přestal fungovat, byl celé dny zavřený v zatemněném pokoji. Nadměrnou konzumací alkoholu si prohluboval depresi. Možná měl nejdřív deprese, které chtěl přepít, nebo mu pití spustilo deprese, těžko říct, kde je příčina a kde následek. Už se to ale nedalo unést. Odmítal práci, nebyl schopný s námi, s rodinou, žít,“ popsala v roce 2018 začátek manželových problémů herečka Martina Preissová pro časopis Vlasta.
Vojtěch Drahokoupil
V roce 2020 zpěvák Vojtěch Drahokoupil poprvé veřejně promluvil o svém problému s panickými atakami.
„Nejdříve to byla sranda. I já vtipkoval na vlastní adresu stylem: ‚Nemluvte přede mnou o nemocech, jinak je okamžitě budu mít.‘ Skončilo to tím, že jsem nemohl vyjít ze svého bytu kvůli panickým záchvatům úzkosti, které nabíraly každým dnem na síle. Po spoustě dnů a odborné pomoci si pamatuji nádherný okamžik, kdy jsem jel po třech měsících metrem a byl jsem šťastný, že jsem tu cestu zvládnul, že jsem konečně neměl ten šílený pocit, že zemřu,“ řekl tehdy pro Super.cz.
Miroslav Hanuš
Herec Miroslav Hanuš o svém životě s depresí promluvil, když se účastnil televizní soutěže StarDance.
„Přestanete zvládat život. Je to hodně, hodně těžké. Omezíte radostné, zábavné věci. Věnujete se tomu, co ještě musíte udělat, například práci, a to vás vysílí tak, že už na nic jiného síla nezbývá. Kdo to neabsolvoval, tak to pozná až třeba v krizové chvíli, protože to postupuje pozvolna. Alespoň takovou zkušenost mám já,“ popsal pak v roce 2020 pro Seznam.cz.
Marek Vašut
"Ta nemoc, které se nepřesně říká deprese, v mém případě vyžaduje kontinuální pravidelnou léčbu. Díky moderním medikamentům je to úplně v pohodě a mám to pod kontrolou," řekl v roce 2015 pro iDnes.
Afektivní poruchy, jinak také poruchy nálady, se projevují změněnou náladou, která neodpovídá reálné životní situaci nemocného a narušuje jeho uvažování, jednání i somatické (tělesné) funkce.
Catherine Zeta-Jonesová
Velšské herečce Catherine Zetě-Jonesové byla v roce 2011 diagnostikována bipolární porucha, také známá jako maniakální deprese nebo maniodepresivní psychóza. Jde o psychické onemocnění, kdy se střídají mánie (překotná aktivita, euforické stavy a celkové "zrychlení") a deprese (stav hlubokého smutku, pesimismus, nechutenství, nespavost).
Angelina Jolie
Adele
S narušenou psychikou se britská zpěvačka Adele potýkala poté, co se stala matkou. "Hodně mě vyděsila moje poporodní deprese, když jsem přivedla na svět syna. Nikomu jsem o tom tehdy neřekla, nevěděla jsem jak… Nakonec jsem zjistila, že tím trpí další čtyři moje kamarádky. Jenže do té doby jsme se o tom zdráhaly mluvit všechny," svěřila se zpěvačka magazínu Vanity Fair.
Dakota Johnsonová
Americká herečka Dakota Johnsonová je další osobností, kterou sužují panické ataky. "Občas mě zachvátila taková panika, že jsem o sobě nevěděla. Panické ataky mívám často, ale na konkurzech na film to bylo nejhorší. Hrozně mě to děsí," prozradila herečka magazínu AnOther.
Chrissy Teigenová
Poporodní deprese postihly i modelku Chrissy Teigenovou. "Nikdy by mě nenapadlo, že se to může stát zrovna mně. Mám skvělý život. Mám veškerou pomoc, jakou potřebuji: Johna, svou matku, chůvu. Měla jsem velký problém si depresi vůbec připustit a styděla jsem se o ní mluvit," napsala Chrissy pro magazín Glamour. "Dělalo mi problém ráno vstát a připravit se, abych dorazila včas. Bolelo mě v kříži, ramena, zápěstí… Ztratila jsem chuť k jídlu. Připadala jsem si jako sobec, že zrovna já trpím, a občas si tak ještě připadám. Ale chci o tom mluvit, protože vím, že to - alespoň mně - hodně pomáhá."
Kerry Washingtonová
Americká herečka Kerry Washingtonová se potýkala s poruchou příjmu potravy. "Jídlo jsem brala jako útěchu, abych se dokázala vypořádat se životem. Byly časy, kdy bych snědla cokoli a v jakémkoli množství, až do padnutí. Pak jsem se zavřela do fitka a cvičila hodiny a hodiny, i když svému okolí jsem raději lhala, že jsem třeba v knihovně. Mám sklony k perfekcionismu a nedokázala jsem říct pravdu, jenže jak jsem tuto obsesi tajila před svým okolím, cítila jsem se ještě hůř. Strašně jsem se styděla," prozradila magazínu Essence herečka, která nakonec vyhledala pomoc psychologa.
Cara Delevingne
Ani britská modelka Cara Delevingne se nevyhnula psychickým potížím. "Zničehonic mě před lety zasáhla vlna deprese, úzkosti a sebenenávisti a ty pocity byly tak silné, že jsem měla chuť bušit hlavou do stromu, abych je ze sebe vymlátila. Nikdy jsem se neřezala, ale tehdy jsem měla chuť škrábat se do krve. Chtěla jsem se prostě rozsypat na kousky, aby mě někdo jen tak zametl," svěřila se modelka magazínu Vogue.
J. K. Rowlingová
Britská spisovatelka a autorka příběhů o Harrym Potterovi J. K. Rowlingová se nezdráhá mluvit o svých depresích.
"Myslím, že sklony k depresím jsem měla už od útlého mládí. Když mi bylo mezi pětadvaceti a osmadvaceti, projevily se naplno. Moje pocity se vyprázdnily, necítila jsem žádnou naději, že jednou bude lépe. A bylo to nesmírně těžké popsat někomu, kdo to nikdy nezažil, protože to není smutek. Smutek poznám, ten není tak špatný, protože sice pláčete, ale také cítíte. Ale deprese je jako absence pocitů, člověk má úplně vydlabanou hlavu," svěřila se Rowlingová v show moderátorky Oprah Winfreyové.
Kristen Stewartová
Herečka Kristen Stewartová se během dospívání potýkala s úzkostnými stavy. „Mezi 15. a 20. rokem byly hodně intenzivní. Byla jsem svým způsobem blázen, který musel mít všechno pod kontrolou. Když jsem neměla jasno v tom, co mě čeká, byla jsem schopná z toho onemocnět nebo se přinejmenším uzavřít v totální nesmělosti. Bylo to opravdu hodně vysilující,“ popsala magazínu Marie Claire.