Dejdar, Cibulka i Pazderková. Slavné osobnosti odhalily temná zákoutí svých duševních nemocí

Martin DejdarFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Deprese, stavy úzkosti, panická ataka nebo porucha příjmu potravy. O tématech souvisejících s psychickým zdravím se mluví stále častěji a stále otevřeněji. Do debat se přitom zapojují i známé osobnosti, které se se svými fanoušky dělí o své nejniternější zkušenosti.

Zničehonic mě před lety zasáhla vlna deprese, úzkosti a sebenenávisti a ty pocity byly tak silné, že jsem měla chuť bušit hlavou do stromu, abych je ze sebe vymlátila. Nikdy jsem se neřezala, ale tehdy jsem měla chuť škrábat se do krve. Chtěla jsem se prostě rozsypat na kousky, aby mě někdo jen tak zametl, svěřila se modelka Cara Delevingne.

Klára Pollertová

Mezi známé osobnosti trpící depresemi patří herečka Klára Pollertová, která s tímto onemocněním bojuje už dlouhé roky. Pomalu se smiřuju s tím, že jsem nemocná a že se budu léčit do konce života. S panem doktorem jsme vypozorovali, že se mi dostavují pravidelně, a to jednou za rok na podzim, přiznala před lety v rozhovoru pro magazín OnaDnes

Popsala také, že už dokáže dobře rozpoznat, kdy se nemoc chystá znovu udeřit. "Jsem vyčerpaná, hlava mi přestává přijímat informace, začnu být popudlivá, agresivní, vytáčí mě maličkosti. Dobré je, když to včas dokážu zarazit a zvolním," řekla s tím, že raději v předstihu zvyšuje dávky léků, aby byla schopná nemoc zvládnout.

Antidepresiva nemění vědomí, jen narovnávají nedostatek serotoninu v mozku. Není potřeba se bát, že po lécích člověk nebude sám sebou. Naopak, když se začnete léčit, zase budete moci být sami sebou, dodala herečka.

Klára Pollertová-Trojanová
Klára PollertováFoto: Profimedia.cz
