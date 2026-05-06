Dcera poručíka Columba spáchala sebevraždu. Jacqueline Falkové bylo pouhých 60 let
Rodinu slavného představitele poručíka Columba zasáhla tragédie. Jacqueline Falková, adoptivní dcera herce Petera Falka, zemřela ve věku pouhých 60 let. Podle úřadů v Los Angeles šlo o sebevraždu. Její smrt znovu připomněla i bolestivé spory, které provázely poslední roky života legendárního herce.
Peter Falk se do historie televize zapsal jako nezapomenutelný detektiv Columbo, muž v pomačkaném baloňáku, který působil roztržitě, ale ve skutečnosti mu neunikl jediný detail. V seriálu se často mluvilo o jeho paní Columbové, děti však filmový vyšetřovatel podle scénáře neměl. Ve skutečném životě byl ale Falk otcem dvou adoptovaných dcer, Jacqueline a Catherine, které vychovával s první manželkou Alyce Moyoovou. S tou se seznámil během studií a oženil se s ní v roce 1960.
Smrt vyšetřují úřady
Smutnou zprávu o úmrtí Jacqueline Falkové potvrdil úřad soudního lékaře v Los Angeles. V oficiálních záznamech je jako příčina smrti uvedena sebevražda. Podle dostupných informací byla Jacqueline nalezena v pondělí 27. dubna v jednom z domů v Los Angeles. Zda po sobě zanechala dopis na rozloučenou, zatím není jasné.
Případem se zabývají příslušné úřady, podle dosavadních informací však nic nenasvědčuje tomu, že by na její smrti měla podíl další osoba.
Sestra šla tak trochu v otcových stopách
Jacqueline přežila její sestra Catherine Falková. Ta se v jistém smyslu vydala podobnou cestou jako slavná postava, kterou proslavil její otec, protože pracuje jako soukromá vyšetřovatelka. V minulosti se navíc výrazně zapsala do povědomí veřejnosti kvůli dlouhému a sledovanému sporu s druhou manželkou Petera Falka, herečkou Sherou Daneseovou.
Podle Catherine měla její nevlastní matka v době, kdy Peter Falk trpěl Alzheimerovou chorobou a demencí, výrazně omezovat jeho kontakt s rodinou. Catherine tvrdila, že příbuzní neměli dostatek informací o hercově zdravotním stavu a že jim byl komplikován i přístup k němu.
Spor, který vedl ke změně zákona
Catherine Falková v minulosti uváděla, že se rodina nedozvídala ani zásadní informace o zhoršujícím se stavu slavného herce. Podle jejích tvrzení nebyli blízcí včas informováni ani o Falkově smrti v roce 2011, o přípravách pohřbu nebo o místě jeho posledního odpočinku.
Právě tento spor se stal jedním z impulzů ke vzniku legislativy známé jako „Peter Falk’s Law“. Zákon byl nejprve přijat ve státě New York a jeho cílem bylo posílit práva rodinných příslušníků v situacích, kdy je blízký člověk kvůli nemoci odkázán na opatrovníka. Pravidla měla zajistit, aby příbuzní měli možnost dostávat informace o vážném zdravotním stavu, úmrtí i pohřbu a aby jim nebyl bezdůvodně znemožňován kontakt.
Později se podobná pravidla začala prosazovat i v dalších amerických státech. Zákon se týká hlavně případů, kdy nemocný člověk už není schopen sám jasně vyjádřit svou vůli.
Nápis na náhrobku vyvolával pozornost
S osobním životem Petera Falka se v médiích často připomíná i nápis na jeho náhrobku: „Nejsem tady. Jsem doma se Sherou.“ Pro jedny jde o dojemné vyznání vztahu k jeho druhé manželce, pro jiné o detail, který znovu připomíná napjaté rodinné vztahy a spory, jež se kolem herce v závěru jeho života vedly.
Teď rodinu zasáhla další tragédie. Jacqueline Falková, jedna ze dvou dcer slavného herce, odešla ve věku, kdy měla mít ještě mnoho let života před sebou.