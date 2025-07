Dcera Petry Černocké se ozvala tři měsíce po smrti svého životního partnera

„Zármutek se projevuje v různých formách. Teď nás stihly nějaké zdravotní potíže. I to k tomu patří. Strašně se mi stýská. Ale moje víra v dobro a důvěra, že s námi Bůh má dobrý plán, neutuchá,“ píše Vaculíková, která se nyní snaží přijít na to, jak jít dál. „Skládám střípky svojí osobnosti a duše, která neidentifikovala svoji hodnotu podle Pepeho. Po 20 letech soužití je to trochu náročnější disciplína. Ale vedu si dobře. A Coco je báječná,“ pochválila dceru za to, jak ztrátu otce zvládá.