„Kdo chce, s tím jsem v kontaktu,“ říká moderátor Extrémních proměn Martin Košťál

Boj s obezitou je běh na dlouhou trať. Každý z účastníků reality show Extrémní proměny stráví pod dozorem odborníků dvanáct měsíců. Tím, kdo je účinkujícím nejblíže, je trenér a také moderátor pořadu Martin Košťál. Právě on má poslední slovo v tom, koho do pořadu vyberou. „Ten hlavní předpoklad je to, že ten účastník musí mít BMI přes 40. To znamená, že se tady bavíme o morbidní obezitě,“ objasnil pro Žena.cz Košťál. Nejde však o jedinou podmínku.
„To je jen jeden předpoklad a potom se to vybírá tak, aby každý člověk byl úplně jiný. Aby se tam každý divák dokázal najít, s někým se ztotožnit. Já se dostávám do výběru, až když přijde semifinále. Znám jejich příběhy, znám jejich medailonky, znám psychologické posudky. To vybírání je náročné, protože když někoho vyberu, znamená to, že někoho dalšího nevyberu. Takže to je v tom těžké. Já jsem takový, že bych chtěl pomoct všem, ale prostě tak je to nastavený, a proto vybírám,“ říká trenér, který prý při výběru nikdy nesáhl vedle a své volby nelitoval.
„Ne, to ne. Když vzpomínám na první sérii, tak taky ne. Když vzpomínám na ten neúspěšný, nebo v uvozovkách neúspěšný díl, tak ani tam jsem nelitoval. A v té druhé sérii taky ne,“ ujišťuje sympatický průvodce pořadem. Ten si je vědom toho, že každý z účastníků má svůj jedinečný příběh, se kterým on musí při práci počítat. „Já to prostě beru tak, že hrajeme s kartama, který máme. A myslím, že se mi tady podařilo dvanáct, respektive třináct krásných výběrů. Protože je dvanáct dílů, ale jeden díl je o páru, takže tady lidí je třináct,“ naznačil, na co se mohou diváci těšit.
Zatím nikdy neměl problém ani s tím, jak extrémně obézní lidi motivovat, aby ve své cestě za zdravějším tělem vytrvali, přestože je to opravdu velmi náročné. „Já se považuji za celkem empatického člověka. Někdo potřebuje cukr, někdo bič, někdo motivaci pozitivní nebo negativní. Já jsem takový, že málokdy křičím, neříkám, že nikdy, ale spíš je to pozitivní motivace. Ale ty přístupy jsou individuální. Za tři týdny v bootcampu, tak už po prvním tréninku si myslím, že už trošku vím, jak na ně,“ říká Košťál. Zajímalo nás i to, jak se stanovují váhové cíle, kterých musí účastníci každý čtvrt rok dosáhnout. „Je to matematika. Já vím, kolik mají příjem a jaký mají výdej, jaký mají bazální metabolismus. A vím, kolik jsou v kalorickém deficitu. A pak se to počítá. Samozřejmě některé chvíle jsou těžké. Cíle jsou takové, aby byly dosažitelné. Je to výpočet, který je samozřejmě nějakým způsobem ohraničený i tím životem, jaký žijí. Já nemůžu stanovit nedosažitelný cíl. To by byla okamžitě frustrace a průšvih.“
Česká produkce je také hrdá na to, že na rozdíl od zahraničních verzí se všem daří v novém životním stylu pokračovat a nikdo zpět nenabral těžce shozená kila. Zásluhu na tom má jistě i Košťál, který své klienty neopouští ani po skončení natáčení. „Jsem na telefonu. Kdo chce, s ním jsem v kontaktu. Je to o tom nastavení hlavy. Já se je snažím během toho roku něco naučit. Že to nekončí extrémními proměnami, aby věděli, jak na to, jak s tím pracovat, jak pracovat s jídelníčkem, jak pracovat sami se sebou,“ uzavírá trenér.
Zdroj: autorský text