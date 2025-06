A to, co je strašák většiny single rodičů, a sice, že jejich dítě nepřijme nového partnera, Muradov řešit nemusí. „To, co můžete vidět na sociálních sítích, tak tak to i je. Myslím, že s ní má lepší vztah než se mnou, protože já jsem přísnější. Ale jak Sabina trénuje děti, tak k nim má vztah. Jsem rád, že mají super vztah,“ říká pro eXtra.cz spokojeně sportovec. To, co ho ale trápí, je množství času, které může s dcerou trávit.