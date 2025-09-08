Ikona počasí
Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová se ukázala v prádle a tancuje ve strip baru

Sofie Höppnerová
Sofie Höppnerová
Okolo dcery herečky Ivany Jirešové bylo v poslední době dost rušno. Poté, co po ní bylo vyhlášeno celostátní pátrání, Sofie Höppnerová promluvila o tom, že se v současnosti živí jako tanečnice ve striptýzovém baru.

Do společnosti Sofie Höppnerová příliš nechodí, když se ale dcera Ivany Jirešové objevila naposledy, chtěla uvést na pravou míru věci, které se okolo ní dějí. Promluvila tak například o svém zmizení, kdy po ní dokonce pátrala policie. Já jsem odešla z Komety, což je psychiatrické zařízení, které mi hrozně pomohlo. A odešla jsem, aniž bych o sobě dávala vědět. Podle mě na tom není nic špatného, protože je mi dvacet a nemusím dávat všem vědět, co dělám každou hodinu, řekla s tím, že když zjistila, že se o ni její blízcí bojí, okamžitě je kontaktovala. 

Ivana Jirešová
Ivana Jirešová

"Byl to jakoby omyl," říká o nedávném zmizení dcery Sofie Ivana Jirešová

Celebrity

Sofie také prozradila, že skončila se školou a momentálně pracuje ve striptýzovém klubu. Momentálně pracuju v Darlingu a baví mě to. Mám ráda lidi, poznávat nové lidi. Nevidím na tom nic špatného, myslí si Sofie, která ale rázně odmítá, že by se svlékala nebo poskytovala jiné služby. Tančím. Ale nedělám nic jiného. Tančím a bavím se s lidmi. Za mě je to taková brigáda a zároveň i zábava. Ale jenom dočasná. Rozhodně se tomu neplánuju věnovat dlouhodobě," dodala pro Super.cz.

Také by se někdy v budoucnu ráda vrátila k herectví a v plánu má vystupovat ve vlastním monodramatu, které si sama píše. Jednou by se ráda vrátila i ke studiu a chtěla by nastoupit na DAMU. Napřed se ale její život musí srovnat. Nevyřešený má také svůj milostný život. Přestože do společnosti zavítala v doprovodu rappera Marka Knytla, který vystupuje pod jménem Zuris, její srdce prý patří někomu jinému. 

Jak tvrdí, láskou jejího života je vnuk herečky Ivany Janžurové Vincent Pitra. „Vincent je největší láska mého života. Máme teď sice pauzu, ale já vím, že si ho jednou vezmu za muže,“ netají se svým přesvědčením Höppnerová. Podle svých slov si zamilovala i celou jeho rodinu. včetně jaho matky Sabiny Remundové. „Sabina je skvělá. Líbilo by se mi mít ji za tchyni,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.

