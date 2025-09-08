Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová se ukázala v prádle a tancuje ve strip baru

Do společnosti Sofie Höppnerová příliš nechodí, když se ale dcera Ivany Jirešové objevila naposledy, chtěla uvést na pravou míru věci, které se okolo ní dějí. Promluvila tak například o svém zmizení, kdy po ní dokonce pátrala policie. „Já jsem odešla z Komety, což je psychiatrické zařízení, které mi hrozně pomohlo. A odešla jsem, aniž bych o sobě dávala vědět. Podle mě na tom není nic špatného, protože je mi dvacet a nemusím dávat všem vědět, co dělám každou hodinu,“ řekla s tím, že když zjistila, že se o ni její blízcí bojí, okamžitě je kontaktovala.