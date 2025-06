"Byl to jakoby omyl," říká o nedávném zmizení dcery Sofie Ivana Jirešová

V okamžiku, kdy její dceru hledalo doslova celé Česko, dokonce vyrazila na dovolenou do Polska. Ani když měl příběh šťastný konec, se neozvala. Až nyní s odstupem několika týdnů se k události krátce vrátila. „Já se k tomu nebudu moc vyjadřovat, ta zpráva nebyla ode mě, byl to takový jakoby omyl. Velice mě to zasáhlo, ale všechno je v pořádku. Se Sofií jsem v kontaktu,“ řekla webu eXtra.cz.