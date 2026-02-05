Laura, jediná dcera zpěvačky Dary Rolins, byla dosud známá pod příjmením svého otce, hudebníka Matěje Homoly. Krátce před osmnáctinami se ale rozhodla pro výraznou změnu – na sociálních sítích začala vystupovat jako Lola Rolins. Tento krok vyvolal řadu otázek i spekulací.
Dcera Dary Rolins mění příjmení: Lola vysvětlila, proč už nechce být Homolová
Dara Rolins se dcery dočkala před téměř osmnácti lety se svým tehdejším partnerem Matějem Homolou. Přestože jejich vztah skončil a Laura vyrůstala převážně s maminkou, s otcem si podle všeho udržela blízký vztah. Ještě nedávno spolu například cestovali po Thajsku. O to víc veřejnost překvapilo, když se na jejím instagramovém profilu objevilo nové příjmení.
Sama Laura dala jasně najevo, že rozhodnutí bylo její. „Za svůj život si budu zodpovědná sama,“ uvedla. Podle její maminky ale mělo celé rozhodnutí i praktické důvody. „Za měsíc jí bude osmnáct, chystá se na studia v Londýně a při komunikaci se školami jí několikrát dost vtipně komolili jméno. ,Hou-mou what?? Hou-mou-lou-va?‘,“ vysvětlila Dara Rolins pro deník Blesk.
Zpěvačka zároveň zdůraznila, že vše proběhlo po dohodě s otcem. „Probrala to se mnou a samozřejmě s tátou. Matěj byl v pohodě. Říkal, že tím, že je holka, stejně o svoje jméno přijde, až se provdá. Takže bylo rozhodnuto. A úderem jejích osmnáctin se tento fakt stane skutečností,“ uvedla Rolins.
Své stanovisko přidala i samotná Laura na sociálních sítích. „Spousta lidí spekuluje o mém příjmení; jestli jsem Rolins, nebo Homolová a proč jsem se rozhodla ke změně. Příjmení jsem si změnila z estetických důvodů. V září se plánuji přestěhovat do Londýna a věnovat se tříletému studiu. No, a pak nevím, kam mě cesta zavede. Do českého showbyznysu to ale nebude,“ napsala. Zároveň odmítla, že by šlo o promyšlený marketing. „Nejde o marketingový krok za cílem odstartování mé pěvecké kariéry a ani o naplnění ambicích mých rodičů. Ti, když jsme u toho, mé rozhodnutí respektují a chápou.“ Připomněla také svou blížící se plnoletost: „Za měsíc mi bude osmnáct let, což znamená, že za svá rozhodnutí a směr svého života budu plně zodpovědná sama. To ale nic nemění na tom, že moji rodiče pro mě zůstávají nejlepšími kamarády, zásadní oporou a důležitou součástí mého života. Kdybych věděla, že změna příjmení mému tatínkovi silně ublíží, neudělala bych to. Protože náš vztah je pro mě přednější.“