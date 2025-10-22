Rozpad rodiny není jednoduchý pro nikoho ze zúčastněných. Nejbolestivější bývá pro děti. A právě takovým obdobím si v současnosti procházejí děti bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka. Patnáctiletá dcera Salma a jedenáctiletý syn Nevio jsou nyní s maminkou, se kterou přijeli na skok do Česka a odtud míří na dovolenou na Floridu.
Jak vyplývá z předchozích vyjádření Belohorcové, děti zůstanou po rozpadu manželství s ní a ona má v plánu pokračovat v životě na Tenerife. Hájek, který se zatím do médií moc nevyjadřuje, má údajně v plánu přesunou své soukromé i pracovní aktivity do Karibiku. Nyní se k celé věci rozhodla promluvit i dospívající Salma. „Máma pro nás byla vždy největší oporou, byla se mnou vždy a všude, třeba když se měli jít rodiče podívat do školy, byla tam máma. Byla jsem ráda, že ji tam mám,” řekla dcera Belohorcové Blesku s tím, že i když v budoucnu bude žít právě s maminkou, na tátu rozhodně nezanevře. „Ale tátu mám samozřejmě taky ráda, takže jejich rozchod beru tak nějak neutrálně,” okomentovala Salma současnou situaci.
Že rozchod probíhá v klidu alespoň co se týká dětí, potvrzuje i bývalá moderátorka. „Tátu nikdy neztratila, vždycky to bude její táta, ale tak život jde dál a přináší nám různé situace,” říká diplomaticky. Ostatně právě s ohledem na děti se snaží i v této složité situaci působit klidně a nepodléhat velkým emocím.
Hájka při nevěrách přistihly fotopasti
V podcastu, který má Ornella Koktová s Agátou Hanychovou, často probírají aktuální dění ve světě showbyznysu. V nejnovějším díle přišla řeč na manželskou krizi Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka. Právě ten prý svou ženu, s nímž má dvě děti, dlouhodobě podvádí. Koktová nyní přišla s novými informacemi, které podle ní pocházejí z naprosto důvěryhodného zdroje přímo z ostrova Tenerife, kde manželé poslední roky žijí a také podnikají na realitním trhu.
A právě podnikání s nemovitostmi prý sehrálo důležitou roli v provalení Hájkových záletů. „Vlasta Hájek je za mě chlípný prase,“ začala Koktová, která se prý informace dozvěděla díky telefonátu s přítelem. A i když jeho jméno neprozradila, Hanychová se domnívá, že jde o miliardáře Richarda Chlada, s nímž se Koktovi dlouhodobě přátelí a který má na ostrově jednu ze svých nemovitostí. „V jejich realitce byly čtyři makléřky a z toho Hájek tři vojel,“ nebrala si servítky Ornella s tím, že nechápe, že při tom všem všechny spolupracovaly i s Belohorcovou.
„Máme pár známých, kteří mu svěřili svůj byt, aby ho pronajímal, když oni tam zrovna nejsou. No a začalo jim být divný, že ten jejich byt furt není pronajatej, co se děje,“ pokračovala ve vyprávění Koktová s tím, že od Hájka majitelé nemovitostí slýchali výmluvy typu, že se klientům na bytě něco nelíbilo nebo že požadovaná částka byla příliš vysoká. „No a jeden člověk tam dal fotopasti a hádejte, co zjistil? Že je to Vlasty šmajchlkabinet. Nevzal tam jednu makléřku, ale kromě jedné všechny. A tu jednu tam prý nevzal, protože byla tlustá a nelíbila se mu. To je strašný,“ šokovala svým tvrzením Ornella.
„Myslím si, že to Zuzka nakonec vyhrála, že se ho zbaví. Byl jedině přítěž a ještě se objevily informace, že nežije úplně zdravým životním stylem,“ naznačila tajemně Ornella. „Že bere drogy?“ kontrovala Agáta. „To jsi řekla ty,“ dala jí se smíchem za pravdu Ornella. „Prý také zažil dobu, kdy dělal gay prostituta a bral pět stovek za hodinu,“ vypálila další bombu Koktová. Kamarádky uzavřely celou kauzu s tím, že Belohorcové přejí, aby si našla někoho, koho si ji zaslouží a kdo si jí bude vážit a nepotáhne ji ke dnu.
