Šikana dětí je bolavé téma, které bohužel řeší velká spousta rodičů. A nevyhýbá se ani těm slavným. Dlouze by o tom mohla vyprávět dýdžejka Andrea Pomeje. Ta má se zesnulým manželem, hercem Jiřím Pomeje, dceru Aničku. Holčička si ale prošla drsnou formou šikany, kvůli které musela dokonce změnit školu.
Dcera Andrey Pomeje čelila ve škole šikaně. „Nikdo jí nepomohl,“ zoufá si
Andrea Pomeje je maminkou dvanáctileté dcery Aničky, kterou má s hercem Jiřím Pomeje. Kromě toho, že se holčička musela vyrovnat se smrtí otce, prošla si i velmi náročným obdobím ve škole.
„My jsme zažili něco, co pro mě bylo naprosto otřesné. Byla na základní škole, kde jí prostě půl roku šikanovali. Ona to chvíli dusila, ale já jsem to na ní poznala. Byla doma taková zvláštní atmosféra, že najednou byla taková hodně uzavřená,“ rozvyprávěla se o temném období své rodiny Andrea. Situace byla o to horší, že dívenka nenašla ve škole žádné zastání a nepomohl jí ani nikdo z pedagogického sboru. Anička se také bála to řešit, aby se pro ní celá věc ještě nezhoršila.
„Neměla tam žádnou oporu v žádném učiteli. I když se snažila, tak byla ihned odehnána. Takže ona to dusila. Nejdřív jsme byli na vesnici, kde se s holkama potkávala, takže nechtěla mít konflikty. Ona je hodně citlivá, uzavře se do sebe a pak to potlačuje,“ řekla pro eXtra.cz Pomeje, kterou šokovalo, jak moc zlé byly spolužačky na její dceru.
„Prohlédla jsem si hlasové zprávy, které jí chodily od holek, a udělalo se mi zle. Začali jsme to řešit. Bylo za hranou všeho, jakým způsobem ta komunikace probíhala, vůbec nechápu, že v té třídě fungovala,“ zoufá si dýdžejka, která se rozhodla situaci řešit. Bohužel ve škole nepochodila a narazila i u rodičů dívek, které měly příkoří na svědomí. Nakonec se rozhodla dceři změnit školu. „Řekli jsme si, že asi bude lepší, když půjde pryč. Zeptala jsem se jí a řekla, že tady máme školu, která je jiná, prostě alternativní. Nemají tam známky, mají tam všechno jinak postavené. Je to o projektech a snaze každého individuálně posouvat,“ raduje se Andrea z toho, že příběh měl pro její jediné dítě šťastný konec.