Předvánoční klid, který si herec David Matásek s manželkou Evou Lilian Vlachovou jezdí hledat na chalupu, letos na chvíli přerušila nepříjemná událost. Cestou domů měli dopravní nehodu – a jak sám herec naznačil, o dramatický moment rozhodně nebyla nouze. Na sociálních sítích, kde jinak sdílí hlavně radosti z chalupářského života, napsal k situaci s typickou ironií: „Speciální dík patří nepozornému řidiči z Německa, který nás sestřelil cestou domů. Uf. Žijem. Edit: jo, byl to Turek!“ Připojil i fotografie z místa nehody a uvedl, že se vše odehrálo v okolí Třebenic v Ústeckém kraji.
David Matásek s manželkou měli nehodu cestou z chalupy: „Uf. Žijem,“ napsal herec
Předvánoční pohodu na severu Čech jim narušil nepříjemný zážitek. Herec David Matásek se na sociálních sítích svěřil, že cestou domů z chalupy, kterou s manželkou roky budují, měli dopravní nehodu. Naštěstí jsou oba v pořádku – a herec k tomu připojil i typicky ironický komentář.
To nejdůležitější ale je, že podle dostupných informací jsou oba v pořádku a nehoda se obešla bez vážných zranění.
Matásek s manželkou přitom v posledních letech našli na severu Čech svůj vlastní „reset“ od pracovního tempa. Z někdejší ruiny si postupně vybudovali chalupu, která se stala rodinným útočištěm – a kolem ní si plní i své venkovské sny: obnovují ovocný sad, starají se o krajinu a věnují se včelaření. A tak i když jim cestu domů tentokrát zkomplikovala nehoda, z hercových slov je patrné, že se naštěstí potvrdilo to nejpodstatnější: domů se vrátili živí a zdraví.