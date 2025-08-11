David Gránský bude dvojnásobným otcem. „Jen co jsme si trochu oddechli…,“ píše

Babyboom letošního roku pokračuje. Dalším slavným rodičem, který brzy přivítá na světě potomka, je herec a moderátor David Gránský, který s manželkou čeká druhé dítě.
David Gránský, který na sebe před lety upozornil v soutěži X Factor, má s manželkou Nikolou Gránskou už tříletého syna Matea. Před pár hodinami na sociálních sítích oznámili radostnou novinku, že se jejich rodina brzy rozroste o dalšího člena.
„Jen co jsme si trochu oddechli… A jdeme znovu!“ připsal herec ze seriálu Zoo ke snímku s celou rodinou, kde už se manželce rýsuje pěkné těhotenské bříško. Příspěvek spustil lavinu gratulací. „Juchů, dvojitá jízda! Nezastavujeme,“ napsala herečka Veronika Arichteva, která je ve stejné situaci. Jen jejímu synkovi Lukovi bude brzy pět, a tak bude mít mezi dětmi větší věkový rozdíl.
Radost měly i další slavné ženy. „Gratulace,“ napsala moderátorka Eva Decastelo. „Jeee, gratuluji,“ přidala se herečka Regina Řandová. „Miluju vás a už se těším!“ netajila svou radost herečka Michaela Tomešová. „Double radost, gratuluju,“ napsala miss Iveta Lutovská. David Gránský se s Nikolou, za svobodna Madunickou, oženil už v roce 2019. Pár ale se sympatickou optičkou tvořili už dlouhých deset let.