"Jsem jako bublanina," říká Dara Rolins po plastice. Kritizují ji ze všech stran

Ještě v únoru unikly informace o plastické operaci Dary Rolins. Na vině byl indiskrétní italský chirurg. Tím se ovšem protrhly hráze - a jak se zdá, zpěvaččiny zákroky se staly takřka věcí veřejnou, přičemž ona sama také přilévá olej do ohně. Sama totiž zveřejnila fotku po zákroku a komentáře jejich fanoušků a bohužel i hejterů na sebe nenechaly dlouho čekat.

Rolins si to ovšem tentokrát nenechala líbit a pustila se s nimi do diskusí. "To, jak teď vypadám, je samozřejmě aktuální stav, který nemá nic společného se stavem finálním," napsala na svých sociálních sítích. "A to, že si dám fotku na Insta, protože vás chci pozdravit už teď, je jen mé dobrovolné riziko, že se ozve ten zástup mudrlantů s větou, tak toto se opravdu nepodařilo."

Mnoho diskutujících jí totiž vyčetlo, že si není moc podobná nebo že má dokonce po zákroku šikmé oči. Přisadily si i Ornella Koktová a Agáta Hanychová ve svém společném podcastu, kde se o slovenské zpěvačce nelichotivě vyjádřily, že vypadá jako "malý Vietnamec" a napříště by jí prý doporučily radši si nechat upravit pas. "Tady vidíte, že drahý chirurg není tutovka a prostě se to nepovedlo," dodala Koktová s krutou upřímností.

Nepovedlo se?

"Jasně, že se to nepovedlo!" reagovala Rolins. "Vždyť to je, jako když z trouby vytáhnete bublaninu v půlce. Každý normální, jen trochu objektivní člověk ví, že žádný zákrok není vyléčený ve chvíli, kdy vám sundají sádru, obvazy, náplast. Ať už jde o invazivní, nebo neinvazivní zákrok, zlomeninu anebo víčka, prsa, facelift, nastřelování vlasů… bože, je toho milion! Všechno má svůj dojezd. Svůj čas, potřebnou dobu rekonvalescence, takzvaně než si to sedne," obhajovala se zpěvačka.

Navzdory kritice, která se na ni valí ze všech stran, se ale Rolins povedlo zachovat obdivuhodný klid a nadhled. "Jsou extrémy, karikatury, které mají klobásy místo rtů, přifouknuté všechno na maximum atd., ale o těch se nebavím. I když i v tomto případě se maximálně pousměji, ale v životě by mě nenapadlo na dotyčného útočit nebo mu vypisovat svůj názor, hodnocení." A že to myslí vážně, dodala i ve svém předešlém příspěvku, kdy svým sledujícím přinesla olivovou ratolest. "Pojďme se už přenést přes to, že jsem si dovolila jít na facelift, a buďme zase kámoši. Navrhuji mír," napsala.