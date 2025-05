Další rána pro Pavla Novotného. Po trestu vězení je nyní v exekuci

Moderátorka se proto rozhodla jednat. „Pavel Novotný je ode dneška oficiálně v exekuci. Měl dle pravomocného rozsudku zaplatit do třech dnů od jeho doručení 250 000 korun plus náklady na právní zastoupení za všechny stupně soudního jednání. Do dnešního dne tak neučinil. A to ani po takřka měsíční lhůtě. Nedodal a především ani nezveřejnil omluvy v takovém znění a způsobem, jak mu nakazuje rozsudek,“ napsala Kristelová na svůj profil na Instagramu.