Pavel Novotný prohrál soud s Kateřinou Kristelovou. Musí jí zaplatit odškodné

"Chci, aby byla v rozvalinách, chci, aby neměla na jídlo, já chci, aby hryzala kůru," řekl o ní například v roce 2019 v jednom streamu na sociálních sítích. Jindy ji také označoval za esenciální čisté zlo, manipulativní narcistní sociopatku nebo "článkokopku" a tvrdil, že "v jejím hodnotovém žebříčku je ještě nad zdravím, rodinou, dítětem, penězi - článek". Novotný také tvrdil, že Kristelová manipuluje se svým daňovým přiznáním a krátí tak daně. Soudkyně má za to, že Novotný se moderátorku z osobní nenávisti pokusil zničit, ať už vulgárnímu urážkami nebo výroky, které byly buď zčásti nebo zcela nepravdivé. "Šlo i o tvrzení sice pravdivá, ale zasazená do dehonestačního kontextu s úmyslem žalobkyni co nejvíce poškodit. Žalobkyně sice byla a je osobou pohybující se na veřejnosti v mediálním slova smyslu, je proto osobou veřejného zájmu, ale není povinna snášet výsměšná, diskreditující, a navíc ničím nepodložená obvinění a urážky," píše soudkyně Alena Jelínková.