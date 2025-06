Dagmar Patrasovou propustili po měsíci z psychiatrické léčebny v Bohnicích

Po měsíčním pobytu si svou manželku Dagmar Patrasovou z psychiatrické léčebny v Bohnicích odvezl saxofonista Felix Slováček. A to jen krátce poté, co se vrátil po týdnu z Arménie. Zavezl ji přímo domů do jejich vily ve Vršovicích, kde si spolu udělali klidný večer u televize.