Dagmar Patrasová se ozvala z léčebny v Bohnicích. "Jsem tu na přání syna," říká

Byl to právě on, kdo rozhodl, že jeho maminka není schopná se se situací vypořádat sama, a zajistil jí místo v léčebně. „Syn mě nechal odvézt do léčebny. Bylo to z jeho rozhodnutí,“ popsala zpěvačka, která si ale pobyt chválí. Obzvláště ráda je za laskavý přístup personálu. „Je tady fantastický personál, včetně paní primářky a pana primáře,“ vysekla jim poklonu.