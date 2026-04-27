Herečka Veronika Žilková v životě prožila několik velmi náročných situací. Mezi ty nejhorší z nich patřily chvíle po porodech synů Cyrila a Melichara. Oba dva totiž přišli na svět s vážnou diagnózou brániční kýly. Melichar, jehož otcem byl Martin Stropnický, bohužel po pár měsících zemřel. Jeho starší bratr Cyril je ale tak trochu medicínským zázrakem.
„Je šance asi 80 miliard ku jedné, že se to zopakuje. Dodneška není vypátraný, proč se to děje, co brániční kýlu způsobuje. Dneska se to operuje běžně a ty děti to přežívají. Ale Cyril byl tím prvním, kdo dokázal, že to funguje,“ rozpovídala se o svých zkušenostech Žilková v podcastu své nejstarší dcery Agáty Hanychové.
Tam také popsala, jak porod jejího syna před téměř sedmatřiceti lety probíhal. „Cyrila hned po porodu převezli v inkubátoru do motolské nemocnice, kde ho okamžitě operovali. Skoro rok svýho života prožil v nemocnici. Já rodila u Apolináře a bylo hrozně blbý, že vedle mě byla ta postýlka prázdná. Na pokoji jsme byly čtyři a ony tam měly ty svoje miminka a já nic. Na to nevzpomínám dobře. Než proběhlo šestinedělí, tak měl za sebou šest velmi vážných operací,“ zavzpomínala na traumatizující dobu Žilková s tím, že ale její nejstarší syn Cyril Navrátil nesnáší, když o něm veřejně mluví. Přesto pokračovala dál.
„Je první žijící dítě na světě s implantovanou bránicí z goretexu. To, z čeho dneska jsou bundy,“ šokovala vyprávěním Žilková. „Tehdy slavný operatér, který nedávno zemřel, Jiří Šnajdauf, si mě vzal k telefonu a říkal mi, on to nepřežije, ještě se to nikdy nepovedlo,“ řekl jí bez obalu a dodal, že se synovi pokusil zachránit život implantátem do bránice. „Ve Švédsku to začínají zkoušet na psech, že když mají brániční kýlu, tak se jim tam našije záplata. Já jsem měl tady v šuplíku vzoreček z Vídně, bylo to sterilní, ještě jsme to vysterilizovali a já jsem mu ji tam našil místo bránice. Hele, teď žije, ale večer žít nebude,“ citovala herečka lékařova slova. „Tohle mi říkali rok, protože prostě nikdo nevěděl. To byl absolutní experiment,“ doplnila vyprávění.
Přesto Žilková nikdy neztratila víru, že její dítě přežije. „Je hrozně důležitý věřit. Když jsem pak byla přijatá do Motola, tak jsme tam bydlely v takovým bytečku, bylo nás tam šest matek a všechny jsme měly ty děti na JIP nebo na ARO a chodily jsme tam co tři hodiny s mlíkem. To byla podmínka, aby nás tam nechali. Byla tam jedna Slovenka, která nás držela psychicky a nakonec všechny ty naše děti přežily,“ zavzpomínala na dobu, kdy nebylo běžné, aby rodiče zůstávali u svých dětí po dobu hospitalizace.
Hanychová se slzami v očích vysekla své mamince poklonu za to, že něco takového dokázala zvládnout. „Musíš to brát jako přírodu,“ odpověděla jí věcně herečka, které prý tuto radu dal po smrti syna Melichara herecký kolega Pavel Kříž. Ten v době, kdy žil v Kanadě, působil jako terapeut. „Myslím, že myš to taky nebere nějak vážně, když přijde o mládě. Je nutný vážit si šťastného porodu a zdravých dětí, je to zázrak,“ uzavřela Žilková.