Ztráta partnera přišla pro Báru Vaculíkovou jako blesk z čistého nebe – a přesto, jak sama říká, by se musel stát zázrak, aby jí unikla. Zpěvačka v rozhovoru pro Blesk popsala, co jejího milovaného muže připravilo o život, i jak se se smutkem učí žít dál. „Píšu si deník, začala jsem běhat, už uběhnu 10 kilometrů a třeba jednou dám půlmaraton. Hodně mi pomáhá rodina, přátelé, návrat ke koncertování a psaní písniček. S mojí kapelou Yellow Sisters slavíme letos 20 let a čeká nás spoustu koncertů,“ řekla Vaculíková, která 23. dubna navždy přišla o partnera, s nímž má dceru Olivii Coco (14).