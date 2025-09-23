Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Zázrak by to nezměnil,“ říká o náhlé smrti svého partnera dcera Petry Černocké

Bára Vaculíková a Petra Černocká
Bára Vaculíková a Petra ČernockáFoto: Profimedia.cz
Bára Vaculíková a Petra Černocká
Bára Vaculíková a Petra ČernockáFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zpěvačka přišla 23. dubna o partnera Pepu Rafaje. Příčinu úmrtí si nechává pro sebe, ví však, že šlo o genetickou dispozici, které nebylo možné předejít.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Ztráta partnera přišla pro Báru Vaculíkovou jako blesk z čistého nebe – a přesto, jak sama říká, by se musel stát zázrak, aby jí unikla. Zpěvačka v rozhovoru pro Blesk popsala, co jejího milovaného muže připravilo o život, i jak se se smutkem učí žít dál. „Píšu si deník, začala jsem běhat, už uběhnu 10 kilometrů a třeba jednou dám půlmaraton. Hodně mi pomáhá rodina, přátelé, návrat ke koncertování a psaní písniček. S mojí kapelou Yellow Sisters slavíme letos 20 let a čeká nás spoustu koncertů,“ řekla Vaculíková, která 23. dubna navždy přišla o partnera, s nímž má dceru Olivii Coco (14).

Petra Černocká
Petra Černocká

„Vystěhovat dceru z domu bylo nejlepší rozhodnutí,“ říká Černocká

Celebrity

Tragická noc přišla nečekaně. Pepemu Rafajovi, manželu Báry Vaculíkové, se udělalo zle, začal kolabovat a tak nemeškala a okamžitě volala záchranou službu. Zásah lékařů však už nic nezměnil a Rafaj zemřel. „Příčinu jeho smrti jsem se dozvěděla a považuji to za naše soukromí. Už nepátrám v temnotě, ale jsou prostě věci, kterým se nedá předejít a tady to byla genetická dispozice, takže s jistotou víme, že jsme tomu nemohli předejít,“ svěřila se zpěvačka. Do té doby si Rataj na potíže nestěžoval a Vaculíková si během jejich vztahu nevšimla ničeho, co by naznačovalo riziko.

„Byla by to náhoda, kdyby na to doktoři včas přišli, je to škoda. Beru to tak, že to takhle mělo být a bohužel jsem nemohla nic dělat. Opravdu by se musel stát zázrak, aby se tomu předešlo,“ dodala se slzami v očích dcera zpěvačky Petry Černocké.

Reklama

Navzdory bolesti se Vaculíková společnosti nevyhýbá a před měsícem se objevila na akci po boku muže, kterého zná dlouhé roky. „Známe se 20 let, a co mezi námi je, bych si ráda nechala pro sebe,“ říká. Na gastro party v turecké restauraci dorazila i s maminkou. Potkaly se tam i s dalšími kolegyněmi, například Lucií Zedníčkovou či Světlanou Nálepkovou, které Báru objaly a tiše jí vyjádřily podporu.

Bára Vaculíková a Lucie Zedníčková
Bára Vaculíková s Lucií Zedníčkovou. Odpolední setkání s VIP osobnostmi proběhlo 22. 9. 2025 v Anatolia Grill Restaurantu v pražské ulici Na Poříčí.
Foto: Profimedia.cz

Zdroj: Blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama