14. 11. Sáva
"Chtěl jsem se zabít," přiznává bývalý fotbalista Tomáš Řepka

Tomáš Řepka
Tomáš ŘepkaFoto: Profimedia
Tomáš Řepka
Tomáš ŘepkaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Život bývalého fotbalisty Tomáše Řepky byl opravdu hodně bouřlivý. Nyní přiznává, že se ocitl v tak špatném psychickém stavu, že uvažoval o dobrovolném odchodu.

Tomáš Řepka měl skvostnou sportovní kariéru jak v Čechách, tak v zahraničních klubech. V očích veřejnosti ale jeho fotbalové úspěchy mnohdy zastínily skandály, ať už jde o jeho pověstné blikance na fotbalovém hřišti, nebo pak ty v soukromém životě. Na premiéře nového filmu o jeho životě Řepka prozradil, že se ocitl na hraně a plánoval svou smrt.

„Ty závislosti a démoni mě vlastně skoro dohnali k tomu, že jsem spáchal sebevraždu,“ řekl v rozhovoru pro Expres. „Bojovat se s tím (se závislostí) dá. Já měl velké štěstí, že jsem potkal Kačku (Kristelovou). Je to ale hrozně těžké. Musíte vše přehodnotit. Myslel jsem si, že jsem silná osobnost. Sparťan. Bohužel mě to ale doběhlo. Všechno se to nakupilo a v roce 2015 jsem opravdu přemýšlel, že to ukončím,“ překvapil svými slovy bývalý fotbalista. „Všechno jsem to měl naplánované. Nebudu říkat, jak a co, ale měl jsem všechno naplánované,“ dodal bez dalších podrobností. 

A co se kolem roku 2015 událo. V té době se rozváděl se svou druhou manželkou Vlaďkou Erbovou, se kterou má syna Marcuse. Manželství ale skončilo velkým skandálem. Řepku dokonce soud poslal na dva a půl roku do vězení. Bývalý fotbalista totiž vytvořil jménem Erbové falešné porno inzeráty, čímž se podle soudu dopustil šikany. „Ve chvíli, kdy se ukázalo, kdo za tím stojí, jsem se zhroutila. Nebyla jsem schopná každodenního režimu, nemohla jsem spát. Vyhledala jsem psychiatry, na terapii chodím dodnes,“ prohlásila u soudu Erbová.

Jeho současnou partnerkou je bývalá moderátorka Kateřina Kristelová. O té Řepka mluví jako o ženě svého života. „Navždycky moje. Někdo, komu můžu věřit na sto procent. Nikdy jsem nikoho takového po svém boku neměl. Mám lásku, mám všechno. Paní Řepková,“ napsal fotbalista v roce 2023. Pár s Kristelovou tvoří od roku 2017.

Zdroj: Expres

