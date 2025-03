Pavel Novotný prohrál soud s Kateřinou Kristelovou. Musí jí zaplatit čtvrt milionu

Novotný se nikdy netajil tím, že Kristelovou považuje za slavomanku, která by proto, aby se o ní psalo, udělala cokoliv. Velmi nelichotivě se o ní vyjadřoval na svých sociálních sítích, přičemž nejintenzivněji to bylo v letech 2017 až 2019. Za to také stanul před soudem. „Chci, aby byla v rozvalinách, chci, aby neměla na jídlo, já chci, aby hryzala kůru,“ řekl například začátkem roku 2019 v živém vysílání.