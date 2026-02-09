Byla to láska jako z vystřižená z romantického filmu. Jenže neměla dlouhého trvání a zdá se, že se zpěvačka Jitka Boho a herec Lukáš Langmajer nerozešli úplně v dobrém. Aspoň to naznačuje poslední Langmajerovo vyjádření na sociálních sítích, kde si podle mnohých zcela zřejmě utahoval ze své bývalé přítelkyně. A to jen krátce poté, co se ona poprvé vyjádřila ke konci jejich vztahu.
„Chtěl bych prozradit, s kým trávím čas,“ říká po rozchodu s Boho Langmajer
Byla to láska jako z vystřižená z romantického filmu. Jenže neměla dlouhého trvání a zdá se, že se zpěvačka Jitka Boho a herec Lukáš Langmajer nerozešli úplně v dobrém. Aspoň to naznačuje poslední Langmajerovo vyjádření na sociálních sítích, kde si podle mnohých zcela zřejmě utahoval ze své bývalé přítelkyně. A to jen krátce poté, co se ona poprvé vyjádřila ke konci jejich vztahu.
Herec totiž uveřejnil video, ve kterém paroduje vyjádření Jitky. „Chtěl bych podat taky takový vyjádření a prozradit, s kým teď trávím nejvíc času,“ říká na záznamu Langmajer. Pak se v záběru objeví herec Jan Dolanský, který řekne: „Se mnou.“ A i když chtěl být Langmajer evidentně vtipný, části jeho sledujících to spíše zvedlo žluč. „Jste trapnej, ublížil jste tolika lidem a děláte si z toho srandu? Že se nestydíte, Lukáši!!! Ztráta důvěry a opuštění rodiny je to nejhorší, co jste mohl udělat. Tak hlavně, že jste v pohodě,“ naráží jeden z komentářů na to, že Langmajer opustil svou manželku a Boho přítele, aby mohli být spolu. „Tohle vhodné opravdu není. Dvě zničené rodiny, na obou stranách zmatek v dětských hlavičkách. Snad se tomu zasměje vaše paní a Jitka Boho,“ zněl další.
A co vlastně zpěvačka řekla o konci jejich romance? „Měla bych se vyjádřit k tomu, co teď probíhá médii, a to že už nejsme s Lukášem. Je to pravda, já jsem tu informaci i potvrdila. Chtěla bych říct, že to, jak to skončilo, ty důvody… Nechci se v tom pitvat. Ty důvody známe my a zná je naše nejbližší okolí, naše rodina a to je pro mě nejdůležitější. A vysvětlovat je lidem a do médií se mi zdá zbytečné. Každý si stejně myslí svoje,“ říká na videu, které dala na své sociální sítě.
„Chci jen říct, že toho vztahu nelituju a že to bylo intenzivní a byla jsem zamilovaná. A myslím, že to přišlo v tu správnou chvíli a že jsme se s Lukášem měli potkat a že jsme si měli nějaké věci ukázat. A možná mi urychlil odchod z toho předchozího vztahu, který by možná nějakým nefunkčním způsobem trval dál, ale stejně by k rozchodu dřív nebo později došlo,“ vrátila se k faktu, že kvůli Langmajerovi opustila Tomáše Hřebíka, se kterým má syna. A bývalá miss promluvila i o důvodech, proč jim to nevyšlo. „Je to tak, že jsme se na těch praktických věcech, které se týkají soužití, prostě neshodli a tam jsme naráželi. A poznali jsme, že každý na to společné žití máme jiný pohled a jiné představy o něm. A nešlo to. Tak proto se naše cesty rozešli.“