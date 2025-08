„Chci za Haničkou,“ rozhodl Jiří Krampol o místě svého posledního odpočinku

„Jirka by si to nepřál, aby se hrálo na nějaké setkání pro honoraci a pro veřejnost zvlášť,“ říká Zajíc známý pod jménem Teniskožrout. Že na poslední rozloučení nedorazí, už dopředu ohlásil Krampolův dlouholetý kamarád a manager Miloš Schmiedberger. Podle svých slov se se starým přítelem setká až po smrti. Nikdo jiný se zatím veřejně nevyjádřil v tom smyslu, že by se s oblíbeným bavičem nepřišel rozloučit.