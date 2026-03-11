Jordan Haj se proslavil především jako hudebník, má ale vystudovanou DAMU a v současnosti se mu slibně rozjíždí i herecká kariéra. Partnerka Emma Smetana je úspěšná hudebnice a tak je jasné, že i zájmy jejich dcer se ubírají uměleckým směrem. Hlavně starší Lennon projevuje řadu talentů jako je třeba hra na klavír nebo zpěv. Co by si pro holčičky ale představovali jejich rodiče?
„Chci, aby vystudovaly něco pořádného.“ Jordan Haj o budoucnosti svých dcer
Hudebník Jordan Haj spolu se zpěvačkou Emmou Smetanou jsou rodiči dvou dcer. Lennon a Ariel ale rozhodně nemají dětství jako většina jejich vrstevníků. Jakou budoucnost si pro ně slavní rodiče představují?
Haj v tom má jasno. „Chtěl bych, aby dělaly něco, co se jim hned vrátí. Co jim umožní vážit si samy sebe a své tvorby nebo díla. Uvidíme. Jako my jim rozhodně nebudeme říkat, co mají dělat. Já bych chtěl, aby vystudovaly něco pořádného, kde se nedá nic ‚vokecat‘. Na tom asi budeme trvat. Ale jestli vedle toho budou dělat hudbu nebo herectví, tak jim nebudeme bránit,“ řekl Haj pro eXtra.cz. Také doufá, že dokáží v budoucnosti zúročit to, jak moc rodina cestuje.
„Naše děti jiný život neznají, pro ně je to realita, že jsme často na různých místech. Nemám pocit, že by se jim to nelíbilo, ale obecně jsou jako všechny děti,“ rozvyprávěl se o svých dcerách. „Jsou to dvě holčičky, které si pořád stěžují. Všechno je úžasné a najednou to nikdy dobrý nebylo, všechno je špatně. Pak se to zase spraví a život je skvělý,“ řekl se smíchem pro iDnes. A jeho slova potvrzuje i jeho partnerka.
„Holky jsou zvyklé na permanentní změnu, nemají problém seznámit se a myslím, že si tu barevnost světa, kterou jim nabízíme, užívají včetně toho, že mohou ochutnávat nová jídla, poznávat jiné kultury, objevovat různá místa… Myslím, že je to jedna z nejzajímavějších věcí, které jim můžeme dát, tak to děláme,“ dodává Smetana. Ani ona nemá konkrétní představu o tom, co by chtěla, aby holčičky v budoucnu dělaly. „Předpokládám, že obě se budou zabývat tím, co v dané životní fázi budou považovat za to ‚svoje‘. Já jsem se v podstatě už čtyřikrát překategorizovala. Nejprve z politoložky na novinářku, pak zpěvačku, herečku a moderátorku,“ myslí si zpěvačka.