10. 2. Mojmír
Dceři aktivistky a talentovaného skladatele je každá škatulka malá. Emma Smetana slaví 38. narozeniny

Emma Smetana
Foto: Profimedia
Emma Smetana
Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Umí vzbudit velké emoce. Nejen svojí prací, ale i stylem života a výchovou dvou dcer, jimž dala velmi netradiční jména. 11. února slaví moderátorka, novinářka a zpěvačka Emma Smetana svoje třicáté osmé narozeniny.

Emma Smetana toho za svůj dosavadní život stihla opravdu mnoho. Je úspěšná v několika oborech, mimo to má dvě malé děti. Spoustu zajímavostí o Emmě Smetana najdete v naší galerii.

Rodiče

Emma Smetana v roce 1989.
Foto: Alan Pajer

Emma Smetana se narodila 11. února 1988 v Praze. Její matkou je Monika MacDonagh-Pajerová, aktivistka, bývalá diplomatka a studentská vůdkyně sametové revoluce. Otcem byl Jiří Smetana, muzikant, skladatel a hudební producent. V Česku je známý především jako autor textu k písni Sluneční hrob od kapely Blue Effect. Smetana zemřel 24. prosince 2016.

