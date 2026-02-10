Emma Smetana toho za svůj dosavadní život stihla opravdu mnoho. Je úspěšná v několika oborech, mimo to má dvě malé děti. Spoustu zajímavostí o Emmě Smetana najdete v naší galerii.
Dceři aktivistky a talentovaného skladatele je každá škatulka malá. Emma Smetana slaví 38. narozeniny
Umí vzbudit velké emoce. Nejen svojí prací, ale i stylem života a výchovou dvou dcer, jimž dala velmi netradiční jména. 11. února slaví moderátorka, novinářka a zpěvačka Emma Smetana svoje třicáté osmé narozeniny.
Rodiče
Emma Smetana se narodila 11. února 1988 v Praze. Její matkou je Monika MacDonagh-Pajerová, aktivistka, bývalá diplomatka a studentská vůdkyně sametové revoluce. Otcem byl Jiří Smetana, muzikant, skladatel a hudební producent. V Česku je známý především jako autor textu k písni „Sluneční hrob“ od kapely Blue Effect. Smetana zemřel 24. prosince 2016.
Praha - Paříž - Štrasburk
První dva roky života strávila Emma Smetana v Praze, pak se s maminkou přestěhovala na čtyři roky do Paříže a nakonec do Štrasburku, kde žila až do svých desíti let. Střední školu absolvovala v Praze a poté se opět vrátila do Francie. Tam vystudovala Pařížský institut politických věd a poté Berlínskou univerzitu, obor Politologie a mezinárodní vztahy.
Hovoří několika světovými jazyky
Ovládá hned několik světových jazyků. Hovoří francouzsky, anglicky i německy, domluví se španělsky a částečně hebrejsky.
Odchod z TV Nova
Od roku 2012 moderovala ranní zprávy v TV Nova. Brzy poté doplnila tým hlavní zpravodajské relace, kterou moderovala do roku 2016. Z televize dostala výpověď, kterou ale napadla u soudu, protože v době propuštění už byla těhotná. U obvodního soudu pro Prahu 5 uspěla, ale soud vyšší instance rozsudek změnil. „Po doručení rozsudku s nejvyšší pravděpodobností podáme dovolání. Jde především o princip. O to, aby tady nevznikl nebezpečný precedens. Aby podobně nechutné zacházení ze strany zaměstnavatelů nepotkávalo další těhotné zaměstnankyně,“ vyjádřila se v roce 2018 Smetana.
DVTV
V březnu 2017 rozšířila tým internetové televize DVTV, jejíž součástí byla až do února 2021.
Emma a Jordy
Spolu s partnerem Jordanem Hajem nahráli už několik společných písní. S písní By Now se dokonce vloni dostali do národního kola hudební soutěže Eurovize. „Nám se spolu jednoduše dobře žije i pracuje, veškeré písničky tvoříme spolu. Že v některých zpíváme oba, je v podstatě náhoda. Je ale pravda, že těch duetů přibývá, takže to vypadá na společnou desku někdy na jaře,“ řekla Smetana pro musicerver.cz.
Tatínek jako nejbližší člověk
Svého otce často označovala za nejbližšího člověka. V den jeho narozenin v roce 2016 a týden před jeho smrtí dokonce porodila svoji první dceru Lennon. „Úplná náhoda to není. Nemohla jsem rodit přirozeně, tím pádem jsme si datum porodu vybrali asi ze tří možných dnů. A já si nesmírně přála, aby vyšlo na tatínkovy narozeniny, protože pro mě nikdy neexistoval a nebude existovat bližší člověk. To, co se stalo v prosinci, vnímám jako spravedlivou výměnu životů a je to jediný lék, který trochu mírní bolest z jeho odchodu,“ řekla magazínu Reportér pár měsíců po otcově smrti.
Příležitostná herečka
Kromě zpěvu a moderování je Emma Smetana i příležitostnou herečkou. Zahrála si ve filmu Hořící keř, Muži v naději a ve snímku Donšajni režiséra Jiřího Menzela.
Výchova dětí
Smetana se netají tím, že ráda využívá služeb chůvy. „Bez toho si náš život se dvěma dětmi neumím představit,“ řekla moderátorka s tím, že jim chůva prakticky zachránila partnerský vztah.
Dcery
Moderátorka je maminkou dvou dcer. Starší Lennon Marlene Haj se narodila v roce 2016 a mladší Ariel Ava Haj v roce 2021. Dcery mají kromě českého také francouzské občanství. Otec Jordan Haj je napůl Izraelec a tak je prý možné, že i tohle občanství dcerám časem přibude. „Pokud se tatínek izraelsko-českého původu dokope k tomu, že zajde na izraelský konzulát a začne to řešit. Jemu se tam moc nechce, protože zase uslyší lamentace o tom, jak je možné, že nešel do armády,“ prohlásila moderátorka.
Smetana a Haj se svými dcerami rádi a často cestují. „Myslím, že si ani neuvědomila, že někam letí, většinu letu tam i zpátky prospala anebo se na nás smála,“ řekla pro Lidovky.cz Smetana poté, co byli s několikatýdenní Lennon pracovně v Londýně.
Konec druhého těhotenství strávila Smetana na ostrově Bali.
Smetana bývá často chválena za svůj módní vkus. Ona sama k tomu dodává, že dává přednost věcem z druhé ruky a nové věci nakupuje naprosto minimálně. „Velká část, kterou nosím, je po mém tatínkovi. Nosím to z citových důvodů i proto, že táta měl vkus. Z logických důvodů mi je Jordy krade. Kombinujeme sekáčový a blešákový sortiment. Nové věci nakupujeme, jen když je to nezbytně nutné,“ řekla v rozhovoru Super.cz.