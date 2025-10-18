18. 10. Lukáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
České celebrity se utrhly ze řetězu: módní horory, bizarní experimenty i styl "na salámu"

Eva Holubová
Eva HolubováFoto: Profimedia
Eva Holubová
Eva HolubováFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Je teprve půlka října, ale některé české celebrity jako by už trénovaly halloweenské převleky. Někdo poctivě loví trendy, jiný experimentuje až za hranu — a pár hvězd má módu očividně „na salámu“. Překvapivě to ale končí podobně. Jak zatím vypadá říjnový styl slavných Čechů?

Je polovina října a některé české celebrity se chovají, jako by Halloween začal už teď. Někteří se snaží držet krok s aktuálními trendy, jiní experimentují s outfity, až to bolí, a pár z nich módě prostě nepřikládá žádný význam. Přesto všechny jejich podzimní kombinace spojuje jedno – jsou nepřehlédnutelné.

Od elegantní ležérnosti po odvážné kostýmy, od minimalismu po excentrické doplňky – říjnová móda českých celebrit nabízí pestrou směsici, která stojí za pozornost i drobný úškleb. Podívejte se do galerie.

Eva Holubová: kostým to není, ale mohl by být

Eva Holubová je známá tím, že módě zrovna velkou pozornost nevěnuje. Přesto nešel tento chaotický celek přehlédnout. Ačkoli je základ tmavý, doplnila kožený perforovaný kabátek zelenou kostkovanou šálou s červenými akcenty, které dokonce ladily s motivy na její čepici. Výsledek je zvláštní, excentrický, a pokud by šaty byly jednoduché černé, snad by to i mohlo fungovat. Herečku ostatně bylo vidět i v o dost tragičtějších outfitech. 

Hodnocení (jako ve škole): 4

Eva Holubová
Foto: Profimedia
