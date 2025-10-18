Je polovina října a některé české celebrity se chovají, jako by Halloween začal už teď. Někteří se snaží držet krok s aktuálními trendy, jiní experimentují s outfity, až to bolí, a pár z nich módě prostě nepřikládá žádný význam. Přesto všechny jejich podzimní kombinace spojuje jedno – jsou nepřehlédnutelné.
