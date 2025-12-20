Někdy se zdá, že celebrity randí pořád jen mezi sebou, a dokazuje to také skutečnost, že některé slavné osobnosti sdílejí ty samé expartnery. Záležitosti srdce umí být pořádně spletité, a ačkoli osudoví muži narušili už nejedno dámské přátelství, existují i výjimky, kdy se ze sokyň staly věrné přítelkyně.
Z rivalek kamarádky nebo obráceně. Celebrity, jež sdílejí toho samého expartnera
V rybníku je možná ryb ještě hodně, ale někdy se srdci nedá poručit. Podívejte se do naší galerie na celebrity, které sdílejí zkušenost s tím samým bývalým partnerem.
Takovým případem ze světa českého showbyznysu jsou třeba Simona Krainová a Dara Rolins, které spojil proutník Sagvan Tofi. Společného bývalého dokázaly bez potíží strávit i přítelkyně Jennifer Anistonová a Courtney Coxová.
Tereza Kostková a Veronika Gajerová
Divadelního režiséra Petra Kracíka odloudila své kolegyni Veronice Gajerové o sedmnáct let mladší Tereza Kostková. Ještě před svatbou počali syna Antonína, jejich sňatek nakonec trval sedm let. Rozvedli se v roce 2016.
Gajerová to prý předvídala a ještě na začátku románku Kostkové s Kracíkem jí prý poslala SMS zprávu ve znění, že Kostkovou čeká stejný osud. „Opustí i tebe! Vzpomeneš si na mě!“ napsala jí prý Gajerová, známá z Ordinace v růžové zahradě jako sestra Pantoflíčková. Kostková však fámy o tom, že za rozchodem stojí někdo třetí, trpělivě vyvracela. Krátce po rozvodu potkala svého současného manžela, herce Jakuba Nvotu, kterého si vzala po necelém půlroce od seznámení.
Vilma Cibulková a Zuzana Bydžovská
Miroslav Etzler stál uprostřed milostného trojúhelníku, když se rozhodoval mezi dvěma ženami: svou tehdejší partnerkou Zuzanou Bydžovskou a milostným vzplanutím ke kolegyni Vilmě Cibulkové. Rozhodl se pro tu druhou, ale i ten vztah později ztroskotal – částečně kvůli dceři Cibulkové, závislé na drogách, ale svou roli také sehrála jeho další aféra, tentokrát s mladičkou herečkou Radkou Pavlovčinovou.
Zuzana Bydžovská
„Samotě se dá naučit,“ konstatovala Bydžovská v tom období, ačkoli svému bývalému nikdy nedokázala odpustit, na rozdíl od Cibulkové, která mu pořád říká „Mirečku“ a považuje ho za jednoho z blízkých přátel.
"Naše cesty se rozešly v docela přátelském duchu, nebo v úplně přátelském duchu, a život jde dál, jen už nejsme vedle sebe, to je všechno," konstatovala Cibulková stoicky po několika letech.
Simona Krainová a Dara Rolins
Přátelství modelky Simony Krainové a Dary Rolins začalo dost netradičně – když přelétavý herec Sagvan Tofi randil s Krainovou, začal si románek rovněž se slovenskou zpěvačkou. Místo aby si dámy skočily do vlasů, rozhodly se dát nevěrníkovi sbohem a samy navázaly přátelství, které s pauzami trvalo několik let.
Simona Krainová
„To, že jsme se s Darou potkaly, toho si moc vážím. Všech momentů s ní. Ona mi spoustu věcí dala, doufám, že já jí taky,“ nechala se před několika měsíci slyšet Krainová s tím, že na sebe sice už nemají tolik času, ale zlá krev mezi ní a Rolins nepanuje. Krátce poté sdílela fotku obálky časopisu Spy z roku 2001, kde společně pózovaly. „Prostě nám to jen nevyšlo. Ona má svůj život, svoje aktivity a já taky. Neměly jsme na sebe čas a nějak to tak vyplynulo.“
Mahulena Bočanová, Anna K. a Marta Jandová
Společného expartnera sdílejí Anna K., Mahulena Bočanová a Marta Jandová. Osudným mužem jim byl spolumajitel nakladatelství BM Music Viktor Mráz. Mráz žil původně se zpěvačkou Annou K., když s ním v roce 2001 otěhotněla herečka Mahulena Bočanová. Ta byla už v šestém měsíci, když zpečetili svůj svazek tajnou svatbou. Později se jim narodila dcera Márinka. Manželství ovšem ztroskotalo po osmi letech, ke konci už mělo prý spíše přátelský charakter. Mráz poté navázal vztah s mladší rockovou zpěvačkou Martou Jandovou, tento vztah ale nevydržel vlekoucí se rozvod s Bočanovou.
Marta Jandová
„Marta je správná holka a navždy pro mě bude hodně znamenat, ale bohužel přišla ve špatné době,“ nechal se v roce 2011 slyšet Mráz s tím, že žádná nevěra za rozchodem nebyla. Svou roli pravděpodobně sehrálo i to, že Jandová toužila po dítěti.
Jennifer Anistonová a Courtney Coxová
Ještě v první polovině 90. let, kdy se seriál Přátelé teprve dostával na vrcholné příčky sledovanosti, potkala se Jennifer Anistonová s hudebníkem Adamem Duritzem v nočním podniku Viper Room, který tehdy navštěvovaly mnohé celebrity.
"Skupina kamarádů mi lhala a řekli mi, že se jí líbím. Ti samí přátelé lhali i jí a řekli, že se líbí ona mně," vzpomínal Duritz pobaveně na první setkání s Anistonovou. "Upřímně, neměl jsem ponětí, kdo vlastně byla, byl jsem během vysílání Přátel pořád na cestách. Nikdy jsem je ani neviděl, myslím."
Vztah s Anistonovou trval krátce, pouze v roce 1995. O dva roky později ovšem randil s další hvězdou ze stejného sitcomu, Courtney Coxovou. Objevila se v jednom z videoklipů jeho kapely Counting Crows. Ani tento vztah ovšem neměl dlouhého trvání, zejména v porovnání s letitým přátelstvím Coxové a Anistonové.
Kim Kardashianová a Kourtney Kardashianová
Když se o bývalého partnera dělí dvě kamarádky, dá se to pochopit, mezi dvěma sestrami to ovšem může působit zvláštně. Ještě než se Kourtney Kardashianová provdala za bubeníka Travise Barkera, povídalo se, že měl milostný poměr s její sestrou, slavnější Kim Kardashianovou, a to navíc v době, kdy byl Barker ještě ženatý se ženou jménem Shanna Moaklerová. Právě ona prohlásila, že dvojici nachytala, ovšem Kim Kardashianová to popřela a označila za „falešnou historku“.
Selena Gomezová a Taylor Swiftová
V roce 2009 se Selena Gomezová potkala při natáčení ve Vancouveru s tehdejší hvězdou filmové série Stmívání (2008), Taylorem Lautnerem. Jelikož oběma Američanům bylo v Kanadě smutno po domově, vyšli si na několik schůzek, ale vztah neměl dlouhého trvání. Několik měsíců nato se Lautner potkal s Taylor Swiftovou u filmu Na sv. Valentýna (2010), kde ztvárňovali dvojici zamilovaných teenagerů. Dostalo se jim dokonce přezdívky Taylor na druhou, láska ovšem za několik měsíců vyprchala.
Paradoxně jediný vztah, který vytrval a je silný dodnes, je přátelství mezi Gomezovou a Swiftovou. Zpěvačky se potkaly poprvé ještě předtím, než se jim do cesty připletl Lautner. V roce 2008 totiž každá chodila s jedním z bratrů Jonasů – Gomezová tvořila jistou dobu pár s Nickem Jonasem a Swiftová s Joem Jonasem.
Taylor Swiftová a Gigi Hadidová
Právě Joe Jonas pojí jakožto expartner Taylor Swiftovou také s Gigi Hadidovou. V roce 2008 se Jonas a Swiftová neslavně rozešli přes telefon po pouhém 27vteřinovém hovoru. Svou frustraci si zpěvačka vybila hned ve dvou svých písních, Last Kiss a Better Than Revenge. Jonas si svůj podíl na rozchodu odmítl připustit, aspoň do doby, kdy se začal scházet v roce 2015 s modelkou Gigi Hadidovou, která patřila mezi věrné kamarádky Swiftové. Trojice, doplněná o tehdejšího přítele Swiftové, si dala dokonce dvojité rande.
Taylor Lautner a Jamie Campbell Bower
V roce 2010 se Taylor Lautner potkal na place s Lily Collinsovou, která momentálně ztvárňuje hlavní protagonistku seriálu Emily v Paříži. Téměř okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra a scházeli se skoro rok. Podobný scénář se pro Collinsovou zopakoval o dva roky později, při natáčení filmu Mortal Instruments: Město z kostí. Zamilovala se do svého kolegy Jamieho Cambella Bowera, který nyní slaví úspěch v seriálu Stranger Things coby hlavní záporák Vecna. Bower s Collinsovou se ustavičně scházeli a rozcházeli až do svého oficiálního rozchodu.