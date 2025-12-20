Přeskočit na obsah
21. 12. Natálie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Z rivalek kamarádky nebo obráceně. Celebrity, jež sdílejí toho samého expartnera

Tereza Kostková, Petr Kracík
Tereza Kostková, Petr KracíkFoto: Profimedia
Tereza Kostková, Petr Kracík
Tereza Kostková, Petr KracíkFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V rybníku je možná ryb ještě hodně, ale někdy se srdci nedá poručit. Podívejte se do naší galerie na celebrity, které sdílejí zkušenost s tím samým bývalým partnerem.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Někdy se zdá, že celebrity randí pořád jen mezi sebou, a dokazuje to také skutečnost, že některé slavné osobnosti sdílejí ty samé expartnery. Záležitosti srdce umí být pořádně spletité, a ačkoli osudoví muži narušili už nejedno dámské přátelství, existují i výjimky, kdy se ze sokyň staly věrné přítelkyně.

Reklama
Hříšný tanec
Hříšný tanec

Na plátně láska, za kamerou válka. Které dvojice se ve skutečnosti nesnášely

Celebrity

Takovým případem ze světa českého showbyznysu jsou třeba Simona Krainová a Dara Rolins, které spojil proutník Sagvan Tofi. Společného bývalého dokázaly bez potíží strávit i přítelkyně Jennifer Anistonová a Courtney Coxová.

Podívejte se do naší galerie na celebrity, které sdílejí toho samého bývalého.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Tereza Kostková a Veronika Gajerová

Divadelního režiséra Petra Kracíka odloudila své kolegyni Veronice Gajerové o sedmnáct let mladší Tereza Kostková. Ještě před svatbou počali syna Antonína, jejich sňatek nakonec trval sedm let. Rozvedli se v roce 2016.

Gajerová to prý předvídala a ještě na začátku románku Kostkové s Kracíkem jí prý poslala SMS zprávu ve znění, že Kostkovou čeká stejný osud. Opustí i tebe! Vzpomeneš si na mě! napsala jí prý Gajerová, známá z Ordinace v růžové zahradě jako sestra Pantoflíčková. Kostková však fámy o tom, že za rozchodem stojí někdo třetí, trpělivě vyvracela. Krátce po rozvodu potkala svého současného manžela, herce Jakuba Nvotu, kterého si vzala po necelém půlroce od seznámení.

Tereza Kostková a Petr Kracík
Tereza Kostková a Petr KracíkFoto: Profimedia
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama