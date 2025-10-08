8. 10. Věra
„Čeká nás život v krabicích." Denisa Nesvačilová začíná s přítelem novou životní etapu

Denisa Nesvačilová
Foto: Profimedia.cz
Denisa Nesvačilová
Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Denisa Nesvačilová po dvou letech vztahu s právníkem Michalem udělala další krok – stěhují se do společného bytu. Rekonstrukce jejich nového domova u Stromovky ale potrvá půl roku, a tak je zatím čeká přechodné bydlení.

Po bouřlivém období po boku scenáristy Petra Kolečka našla herečka Denisa Nesvačilová klid i jistotu – po dvou letech vztahu se svým partnerem, právníkem Michalem, se rozhodli k dalšímu kroku: společnému bydlení. A jak sama říká, stěhování je větší zkouškou než leckterý filmový natáčecí den.

Aneta Vignerová Petr Kolečko
Aneta Vignerová Petr Kolečko

Režisér Petr Kolečko se ocitl uprostřed milostného trojúhelníku

„Milion věcí, krabic a naprosto zbytečných krámů,“ lamentovala Nesvačilová, která už má za sebou několik náročných dnů přemisťování věcí. „Naštěstí mi pomohli kamarádi, takže už mám všechno přestěhované do přechodného bytu v Dejvicích. Náš nový domov u Stromovky se rekonstruuje a potrvá to zhruba půl roku,“ svěřila se herečka deníku Blesk. Dočasně se pár usadil v menším pronájmu. „Bohužel je to třetí patro bez výtahu, ale jsme oba víc v práci než doma, tak to zvládneme,“ řekla s nadhledem. Společné bydlení bere jako zkoušku soužití, i když přechodnou. „Bude to naše první společné bydlení, i když jen na chvíli, takže nebudu vybalovat všechno. Jen to, co opravdu potřebujeme. Čeká nás život v krabicích,“ dodala.

Denisa Nesvačilová s přítelem Michalem
Denisa Nesvačilová s přítelem Michalem
Foto: Profimedia.cz
Denisa Nesvačilová se objevila i na představení známé značky bylinných doplňků, kde se netajila osobní zkušeností s jejich zakladatelkou, lékařkou Juditou Halvovou. „Paní doktorka mi neuvěřitelně pomohla s atopickým ekzémem, který mě trápil roky. Díky jejím bylinným odvarům na míru a akupunktuře už čtyři roky neužívám kortikoidy. To je pro mě zázrak,“ přiznala. Dnes si může dovolit obléct i šaty bez rukávů, což dřív nešlo. „Už se nestydím vyrazit do společnosti s odhalenýma rukama nebo dekoltem. Je to běh na dlouhou trať, ale když člověk vydrží a dodržuje, co má, výsledky se dostaví,“ uzavřela optimisticky.

Kauza Kolečko

Denisa Nesvačilová se zapletla do aféry se zadaným scenáristou Petrem Kolečkem. Milostný trojúhelník, kde figurovala ještě modelka Aneta Vignerová, nakonec uzavřela náhlá svatba mezi nimi dvěma. Nesvačilová se ocitla sama a pod drobnohledem médií. I proto se tehdy možná její ekzém výrazně zhoršil. Bylo to šílené, měla jsem to všude. Svědění přešlo v takovou bolest, že jsem přestávala chodit, vysvětlila v minulosti Blesku.

Zdroj: Blesk.cz

