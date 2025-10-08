Denisa Nesvačilová se objevila i na představení známé značky bylinných doplňků, kde se netajila osobní zkušeností s jejich zakladatelkou, lékařkou Juditou Halvovou. „Paní doktorka mi neuvěřitelně pomohla s atopickým ekzémem, který mě trápil roky. Díky jejím bylinným odvarům na míru a akupunktuře už čtyři roky neužívám kortikoidy. To je pro mě zázrak,“ přiznala. Dnes si může dovolit obléct i šaty bez rukávů, což dřív nešlo. „Už se nestydím vyrazit do společnosti s odhalenýma rukama nebo dekoltem. Je to běh na dlouhou trať, ale když člověk vydrží a dodržuje, co má, výsledky se dostaví,“ uzavřela optimisticky.