Režisér Petr Kolečko se ocitl uprostřed milostného trojúhelníku

Když se letos v létě provalil poměr režiséra Petra Kolečka s herečkou Denisou Nesvačilovou, jeho tehdejší přítelkyně, modelka Aneta Vignerová, zůstala jako opařená. Podle vlastních slov se o partnerově novém vztahu dozvěděla pouhé dvě hodiny předtím, než zpráva vyšla na veřejnost.

Od té doby byly vztahy Vignerové a Kolečka chladné. Modelka se spolu s jejich dvouletým synem Jiříkem odstěhovala z režisérova domu a zařizovala si nový život. "Turbulence to byla velká, ale už je lépe. Já si myslím, že už jsem se k tomu dostatečně vyjádřila a nemá cenu to dál rozvíjet. Jde se dál, tohle se prostě v životě stává. Já nikomu nic špatného nepřeju," tvrdila ještě minulý měsíc Vignerová.

Jenže tenhle týden, zdá se, došlo k zásadnímu zvratu. Fotoreportéři serveru extra.cz přistihli dvojici v baru v centru Prahy a zachytili nejen důvěrné špitání, ale i něžné polibky. "Tak jsme kamarádi. Co máme dělat jiného? Já bych to nijak nerozmazávala, nic se nestalo. Nevytvářela bych z toho drama. Je úplně zbytečné něco psát," řekla k tomu serveru vyhýbavě Vignerová.

Podle zpráv z jejího okolí si ale Nesvačilová tak úplně nemyslí, že by setkání bylo bezvýznamné. "Zprvu tomu nechtěla věřit. Když ale uviděla fotky, tak se z toho sesypala! Je do Petra stále zamilovaná a on jí to vysvětluje, že vlastně o nic nešlo," svěřil Blesku zdroj z okolí herečky.

Zároveň je prý nepravděpodobné, že by byla Nesvačilová tou, která za sebou práskne dveřmi. "Denisa se do Petra abnormálně zamilovala. Ta láska je tak velká, že mu odpustí absolutně cokoli. A on je taky ukecávač obecný. I mrtvolu by přesvědčil o tom, že je pořád naživu. Určitě se vymluví na alkohol a kdesi cosi a že rozhodně po odjezdu z baru s Anetou nestrávil zbytek noci. Denisa je teď v absolutním šoku, ale nakonec to vstřebá a bude dělat, že se nic nestalo," dodal pro extra.cz kamarád Nesvačilové. Sám Kolečko se k celé věci vyjádřit odmítl.