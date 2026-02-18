Přeskočit na obsah
18. 2. Gizela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Čech, který dobyl Hollywood. Miloš Forman by se dnes dožil 94 let

Miloš Forman
Miloš FormanFoto: Profimedia
Miloš Forman
Miloš FormanFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

"Film ztratil jednoho ze svých velkých vizionářů. Byl pozoruhodným mužem s výjimečným talentem," psali o něm po jeho smrti v roce 2018. Miloš Forman patří k nejúspěšnějším českým filmařům, jako jeden z mála dokázal uspět v Hollywoodu. 18. února by oslavil 94. narozeniny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

V počátcích tvorby zajímala Formana tragikomická průměrnost, kterou v komunistickém Československu pozoroval a věrně zaznamenával. V Americe, kde se po sovětské okupaci rozhodl zůstat na trvalo, natočil snímek Přelet nad kukaččím hnízdem, který posbíral hned pět Oscarů včetně sošky za nejlepší režii. Pozdější snímek Amadeus získal ještě o tři ocenění víc. Miloš Forman zemřel náhle v dubnu 2018 po krátké nemoci ve svém druhém domově v Americe ve věku 86 let. Letos 18. února by oslavil devadesáté čtvrté narozeniny.

Reklama
Martina Formanová
Martina Formanová

"Správce nám zapálil dům," prozradila vdova po Miloši Formanovi

Celebrity

Dětství poznamenané válkou

Miloš Forman se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Už v dětství však poznal krutost dějin. Oba jeho rodiče zemřeli v nacistických koncentračních táborech, a tak vyrůstal u příbuzných a rodinných přátel. Teprve o mnoho let později zjistil, že jeho biologickým otcem nebyl Rudolf Forman, ale židovský architekt — objev, který mu zpětně pomohl pochopit vlastní identitu. Možná právě zkušenost s autoritami a ztrátou se později promítla do témat jeho filmů — do příběhů outsiderů, rebelů a lidí, kteří se odmítají podřídit systému.

Začátky v Československu

Po válce Forman vystudoval scenáristiku na FAMU. Režijně debutoval povídkovým snímkem Konkurs, který se stal jedním ze symbolů Československé nové filmové vlny, jednoho ze světově proslulých období českého a slovenského filmu. Ve stejném roce měla premiéru černá komedie Černý Petr, která díky vítězství na festivalu v Locarnu zaznamenala první větší úspěch a nastartovala Formanovu českou a posléze světovou kariéru. Právě na začátku kariéry zajímala Miloše Formana tragikomická průměrnost, kterou v komunistickém Československu pozoroval a věrně zaznamenával. Jeho filmy začínali mít v oblibě diváci i filmová kritika.

Reklama
Černý Petr - film Miloše Formana
Černý Petr - film Miloše Formana
Foto: Filmové studio Barrandov

Film, který změnil všechno

V roce 1967 natočil film Hoří, má panenko — satiru odehrávající se na hasičském bále, kde se všechno pokazí. Film byl mnohými chápán jako kritika komunistického systému a režim ho cenzuroval. Následovala okupace Československa v roce 1968 a Forman se rozhodl odejít do exilu. Přestěhoval se do Spojených států — začínal znovu, bez jistoty, bez jazyka, prakticky od nuly. První americký film Taking Off (1971) přinesl pohled na generační konflikt a získal zvláštní cenu poroty na festivalu v Cannes. Hollywood ale nebyl snadný. Forman několik let hledal svůj styl i místo. A pak přišla nabídka, která změnila jeho život — adaptace románu Přelet nad kukaččím hnízdem.

Přelet nad kukaččím hnízdem: triumf, který se stává jednou za generaci

Snímek Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) se stal senzací. Vyprávění o rebelovi v psychiatrické léčebně bylo zároveň metaforou boje jednotlivce proti systému — téma, které Forman znal až příliš dobře. Na Oscarech získal snímek pět hlavních cen včetně nejlepší režie pro Formana. Byl to historický moment: film vyhrál kategorii nejlepší film, režii, hlavní mužskou i ženskou roli a scénář — něco, co se v dějinách Oscarů podařilo jen několika snímkům. Najednou byl z českého emigranta režisér světového významu.

Snímek Hoří, má panenko z roku 1967 se dočkal nominace na Oscara pro Nejlepší cizojazyčný film. Tehdy ještě český filmař neuspěl, ale otevřela se mu cesta do Ameriky, kde v dalších letech ne zcela snadno, ale přece jenom dobyl filmový svět. Hoří, má panenko se stal jeho posledním ryze českým filmem.
Taking Off (1971)
Forman změnil styl práce a hned jeho další film Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975 o zločinci, který se snaží vyhnout vězení tím, že předstírá šílence, posbíral hned pět Oscarů včetně sošky za nejlepší režii. Replika "Ale zkusil jsem to, ne? Krista Boha! Aspoň jsem to zkusil…" pronesená Jackem Nicolsonem se stala jednou z nejznámějších ve Formanově filmografii.
Následovaly Vlasy (1979) a Ragtime (1981). Přestože úspěch v Americe byl úspěchem světovým, nezapomněl režisér ani na zemi, která mu dala smysl pro humor a základy filmařiny. V polovině osmdesátých let se tak s kamerou vrátil do Československa. Tehdejší režim mu jako zámořské hvězdě dovolil natáčet v Praze snímek Amadeus o životě Wolfganga Amadea Mozarta.
Zobrazit
6 fotografií

Amadeus: návrat do Evropy a druhý Oscar

Další vrchol přišel o deset let později. Film Amadeus (1984), inspirovaný životem Wolfganga Amadea Mozarta, spojil evropské prostředí s hollywoodským vyprávěním. Snímek získal osm Oscarů, včetně druhého Oscara za režii pro Miloše Formana. Natáčení probíhalo mimo jiné i v Praze, a pro Formana tak šlo o symbolický návrat domů — i když už jako světově uznávaný filmař.

V dalších letech natočil filmy jako Ragtime, Valmont nebo Lid versus Larry Flynt, kde ho zajímali lidé stojící mimo mainstream — provokatéři, rebelové, lidé, kteří zpochybňují pravidla. Jeho tvorba měla vždy jedno společné: lehkost, ironii a schopnost vidět absurditu lidského chování.

Miloš Forman
Miloš Forman
Foto: Zuzana Šmajlerová

Cit pro nekonformní témata

List New York Times napsal v nekrologu o Formanovi jako o tvůrci, který neustále konfrontoval Hollywood svým podvratným duchem a který patřil k filmařům, kteří se snažili spojit tvorbu divácky úspěšných snímků s citem pro nekonformní témata. Miloš Forman měl jedinečnou citlivost pro americká témata, jež nahlížel svým potutelným, satirickým způsobem, připomněl The Hollywood Reporter.

Forman versus Forman

V roce 2019 vzdal filmový festival v Cannes Formanovi poctu, když ve světové premiéře uvedl nový dokument Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny Forman versus Forman. Dokument se dostal do hlavního programu, což se tuzemskému snímku povedlo po 25 letech. V dokumentu jsou neznámé záběry ze zahraničních archivů včetně těch, které zachycují Miloše Formana při práci. Na dokumentu začali pracovat půl roku před režisérovou smrtí. Forman měl z počinu radost, ale před kameru už nechtěl.

Cena ministerstva kultury

V roce 2020 obdržel in memoriam cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

VIDEO: Z Milošovy smrti mě dostalo psaní, 23 let s ním strašně rychle uteklo, říká Formanová

Měla jsem vždy tendenci koukat se na realitu s růžovými brýlemi, po smrti Miloše to nestačilo. Knihu jsem začala psát, když jsem byla hodně smutná. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Festival Cannes, Oscars.org, ČT24, Česká televize, ČT Edu

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama