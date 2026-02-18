V počátcích tvorby zajímala Formana tragikomická průměrnost, kterou v komunistickém Československu pozoroval a věrně zaznamenával. V Americe, kde se po sovětské okupaci rozhodl zůstat na trvalo, natočil snímek Přelet nad kukaččím hnízdem, který posbíral hned pět Oscarů včetně sošky za nejlepší režii. Pozdější snímek Amadeus získal ještě o tři ocenění víc. Miloš Forman zemřel náhle v dubnu 2018 po krátké nemoci ve svém druhém domově v Americe ve věku 86 let. Letos 18. února by oslavil devadesáté čtvrté narozeniny.
Čech, který dobyl Hollywood. Miloš Forman by se dnes dožil 94 let
"Film ztratil jednoho ze svých velkých vizionářů. Byl pozoruhodným mužem s výjimečným talentem," psali o něm po jeho smrti v roce 2018. Miloš Forman patří k nejúspěšnějším českým filmařům, jako jeden z mála dokázal uspět v Hollywoodu. 18. února by oslavil 94. narozeniny.
Dětství poznamenané válkou
Miloš Forman se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Už v dětství však poznal krutost dějin. Oba jeho rodiče zemřeli v nacistických koncentračních táborech, a tak vyrůstal u příbuzných a rodinných přátel. Teprve o mnoho let později zjistil, že jeho biologickým otcem nebyl Rudolf Forman, ale židovský architekt — objev, který mu zpětně pomohl pochopit vlastní identitu. Možná právě zkušenost s autoritami a ztrátou se později promítla do témat jeho filmů — do příběhů outsiderů, rebelů a lidí, kteří se odmítají podřídit systému.
Začátky v Československu
Po válce Forman vystudoval scenáristiku na FAMU. Režijně debutoval povídkovým snímkem Konkurs, který se stal jedním ze symbolů Československé nové filmové vlny, jednoho ze světově proslulých období českého a slovenského filmu. Ve stejném roce měla premiéru černá komedie Černý Petr, která díky vítězství na festivalu v Locarnu zaznamenala první větší úspěch a nastartovala Formanovu českou a posléze světovou kariéru. Právě na začátku kariéry zajímala Miloše Formana tragikomická průměrnost, kterou v komunistickém Československu pozoroval a věrně zaznamenával. Jeho filmy začínali mít v oblibě diváci i filmová kritika.
Film, který změnil všechno
V roce 1967 natočil film Hoří, má panenko — satiru odehrávající se na hasičském bále, kde se všechno pokazí. Film byl mnohými chápán jako kritika komunistického systému a režim ho cenzuroval. Následovala okupace Československa v roce 1968 a Forman se rozhodl odejít do exilu. Přestěhoval se do Spojených států — začínal znovu, bez jistoty, bez jazyka, prakticky od nuly. První americký film Taking Off (1971) přinesl pohled na generační konflikt a získal zvláštní cenu poroty na festivalu v Cannes. Hollywood ale nebyl snadný. Forman několik let hledal svůj styl i místo. A pak přišla nabídka, která změnila jeho život — adaptace románu Přelet nad kukaččím hnízdem.
Přelet nad kukaččím hnízdem: triumf, který se stává jednou za generaci
Snímek Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) se stal senzací. Vyprávění o rebelovi v psychiatrické léčebně bylo zároveň metaforou boje jednotlivce proti systému — téma, které Forman znal až příliš dobře. Na Oscarech získal snímek pět hlavních cen včetně nejlepší režie pro Formana. Byl to historický moment: film vyhrál kategorii nejlepší film, režii, hlavní mužskou i ženskou roli a scénář — něco, co se v dějinách Oscarů podařilo jen několika snímkům. Najednou byl z českého emigranta režisér světového významu.
Amadeus: návrat do Evropy a druhý Oscar
Další vrchol přišel o deset let později. Film Amadeus (1984), inspirovaný životem Wolfganga Amadea Mozarta, spojil evropské prostředí s hollywoodským vyprávěním. Snímek získal osm Oscarů, včetně druhého Oscara za režii pro Miloše Formana. Natáčení probíhalo mimo jiné i v Praze, a pro Formana tak šlo o symbolický návrat domů — i když už jako světově uznávaný filmař.
V dalších letech natočil filmy jako Ragtime, Valmont nebo Lid versus Larry Flynt, kde ho zajímali lidé stojící mimo mainstream — provokatéři, rebelové, lidé, kteří zpochybňují pravidla. Jeho tvorba měla vždy jedno společné: lehkost, ironii a schopnost vidět absurditu lidského chování.
Cit pro nekonformní témata
List New York Times napsal v nekrologu o Formanovi jako o tvůrci, který neustále konfrontoval Hollywood svým podvratným duchem a který patřil k filmařům, kteří se snažili spojit tvorbu divácky úspěšných snímků s citem pro nekonformní témata. „Miloš Forman měl jedinečnou citlivost pro americká témata, jež nahlížel svým potutelným, satirickým způsobem,“ připomněl The Hollywood Reporter.
Forman versus Forman
V roce 2019 vzdal filmový festival v Cannes Formanovi poctu, když ve světové premiéře uvedl nový dokument Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny Forman versus Forman. Dokument se dostal do hlavního programu, což se tuzemskému snímku povedlo po 25 letech. V dokumentu jsou neznámé záběry ze zahraničních archivů včetně těch, které zachycují Miloše Formana při práci. Na dokumentu začali pracovat půl roku před režisérovou smrtí. Forman měl z počinu radost, ale před kameru už nechtěl.
Cena ministerstva kultury
V roce 2020 obdržel in memoriam cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.