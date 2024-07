"Správce nám zapálil dům," prozradila vdova po Miloši Formanovi

Místo klidné dovolené s kamarádkou musela vdova po Miloši Formanovi Martina Formanová řešit zkázu svého domova. V její nepřítomnosti totiž u nich vypukl ničivý požár. "Právě jsme večeřely, když mi najednou začaly chodit zprávy: 'Prý je to u vás, jste v pořádku? Nestalo se vám nic?' Vůbec jsem netušila, o co jde, no a pak jsem se to dozvěděla," popsala nepříjemný zážitek Formanová.

Požár se opravdu rozšířil na jejich pozemku a naštěstí mu za oběť padl "pouze" dům pro hosty. "Shořel nám až do základů dům pro hosty. Byl dvě stě sedmdesát pět let starý a měl ho na starosti náš správce Eda, který v něm zároveň bydlel. No a ten si dal na pánev nějaké pirožky, že si je osmaží, pak odešel k počítači, aby si zkontroloval e-maily, a úplně na ně zapomněl. Když se vrátil do kuchyně, byla už v plamenech… Začal je tedy hasit vodou a to byla další chyba. Protože lít vodu na rozpálený olej je katastrofa. A zavolal hasiče," vzpomínala Formanová pro iDnes s tím, že ani přivolaní hasiči na situaci nic nezměnili.

"Máme ve městě dobrovolný požární sbor a ten naštěstí přijel docela brzy, jak jsem se posléze dozvěděla. Jenomže asi za deset minut jim došla voda, protože se ukázalo, že mají prázdnou cisternu. Tak odjeli pro vodu a barák mezitím lehl popelem," dodala.

Dnes už to ale bere s humorem a je ráda, že se nikomu nic nestalo. "Když to vykládám známým, co mají dobře pojištěné svoje nemovitosti, tak se mě v legraci ptají: ‘Nedal by nám Eda recept na ty pirohy?’"