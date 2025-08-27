Bývalá vicemiss Lenka Beličková se měla v Karlových Varech pokusit o sebevraždu

Ani mimořádná krása sama o sobě nezajišťuje spokojený život. Lenka Beličková, která se v roce 1994 stala druhou vicemiss soutěže Miss České republiky, se podle dostupných informací minulý týden pokusila ukončit svůj život skokem z okna hotelu v Karlových Varech. Její pád na rušnou promenádu poblíž Grandhotelu Pupp vyděsil kolemjdoucí i hosty okolních restaurací.
