Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Bývalá vicemiss Lenka Beličková se měla v Karlových Varech pokusit o sebevraždu

Lenka Beličková, 2. vícemiss 1994
Lenka Beličková, 2. vícemiss 1994Foto: Profimedia.cz
Lenka Beličková, 2. vícemiss 1994
Lenka Beličková, 2. vícemiss 1994Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Druhá vicemiss Miss České republiky 1994 Lenka Beličková minulý týden podle dostupných informací vyskočila z okna hotelu v centru Karlových Varů. Pád z třetího patra přežila jen díky tomu, že cestou narazila do pergoly. Na místě zasahovali městští strážníci i záchranáři, policie cizí zavinění vyloučila.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Ani mimořádná krása sama o sobě nezajišťuje spokojený život. Lenka Beličková, která se v roce 1994 stala druhou vicemiss soutěže Miss České republiky, se podle dostupných informací minulý týden pokusila ukončit svůj život skokem z okna hotelu v Karlových Varech. Její pád na rušnou promenádu poblíž Grandhotelu Pupp vyděsil kolemjdoucí i hosty okolních restaurací.

kopecky
kopecky

Sebevražda dcery byla tabu, otce vinil ze smrti matky. Tragédie zhoršily jeho deprese

Celebrity

„Byla to strašná rána. Všichni u jídla zbledli jako stěna. Vyskočila ze třetího patra a zavadila i o pergolu, která ten pád zřejmě zbrzdila. Jinak by to nemohla přežít,“ popsali svědci z restaurací v ulici Na Staré louce. Na místě zasahovala městská policie, jejíž hlídka poskytla ženě první pomoc. „V době přítomnosti hlídky byla sice žena při vědomí a reagovala na hlasové podněty, ale obě nohy v oblasti nad kotníky měla zlomené,“ uvedla mluvčí městských strážníků Nikola Záhorová. Následně byla zraněná přepravena k sanitce a poté transportována vrtulníkem do nemocnice.

Policie krátce po události potvrdila, že případ prověřuje. „Můžeme potvrdit, že jsme v neděli 17. srpna krátce po jedenácté hodině dopolední přijali oznámení o pádu osoby z okna v centru Karlových Varů. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno. Případem se nadále zabýváme,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

Zdroje z rodinného okruhu následně pro server Blesk.cz potvrdily, že šlo o pokus o sebevraždu. „Lenka žije v Německu, ale navštěvuje ve Varech rodinu. Měla tu pobýt delší dobu, a tak se rozhodla, že ji stráví v hotelu. O psychických problémech jsme nevěděli, zřejmě došlo k nějakému zkratu a vyskočila. V pokoji hotelu Maltézský kříž s ní měla být i její osmiletá dcera. Muselo to být pro ni strašné. Teď se jen modlíme, aby byla v pořádku. V nemocnici byla úspěšně operována. Snad bude moct i chodit,“ sdělil rodinný zdroj. Vedle nezletilé dcery má Beličková také dospělého syna.

Reklama
Lenka Beličková s Janem Čenským, 1994
Foto: Profimedia.cz

Linky důvěry a krizová pomoc

Když se člověk ocitne v psychické krizi, úzkosti nebo má dokonce sebevražedné myšlenky, je důležité vědět, kam se může okamžitě obrátit. V České republice funguje Linka první psychické pomoci na čísle 116 123, která je dostupná nonstop, zdarma a anonymně. Volat může kdokoliv – lidé, kteří se cítí osaměle, prožívají depresi, čelí náročné životní situaci nebo mají strach, že nezvládnou své myšlenky. Na druhé straně jsou vyškolení odborníci, kteří umí poskytnout podporu, vyslechnout a nasměrovat k další odborné pomoci. Kromě telefonu je k dispozici také online chat, což je vhodná volba pro ty, kteří o svých pocitech raději píší.

Vedle telefonických linek vznikají i moderní digitální nástroje, které pomáhají zvládat náročné chvíle. Jedním z nich je mobilní aplikace Nepanikař, kterou lze zdarma stáhnout do telefonu. Aplikace nabízí praktické rady a cvičení pro situace spojené s depresí, úzkostí, sebepoškozováním nebo sebevražednými myšlenkami. Uživatel v ní najde například dechová cvičení, techniky zklidnění, motivační texty i kontakty na odborníky a krizové linky. Díky tomu může sloužit jako první pomoc, když je člověk sám a potřebuje okamžitou podporu.

Linka první psychické pomoci i aplikace Nepanikař ukazují, že pomoc je vždy nablízku – ať už prostřednictvím telefonu, chatu nebo mobilu v kapse. Důležité je na nic nečekat a v těžkých chvílích se nebát ozvat.

Zdroj: Blesk.cz, Nepanikar.eu

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama