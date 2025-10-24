„Byl jsi náš jediný kluk.“ Petra Paroubková oplakává odchod milovaného člena rodiny

Petra Paroubková nikdy neskrývala, že psi jsou pro ni jako další členové rodiny. Na prvním místě stojí dcera Margarita (15), dnes už téměř dospělá studentka a závodní plavkyně, ale pejskové měli v životě Paroubkové vždy mimořádné místo. Před pěti lety odešla její první fenka Tonička, kterou si pořídili ještě s bývalým manželem, Jiřím Paroubkem. K Toničce postupně přibyla druhá fenka Bety a nakonec i pes Amor.
„Amorečku, byl jsi náš jediný kluk. Nejhodnější a nejcitlivější. Odešel jsi příliš brzo… Vždy tě budeme milovat, Tvoje jméno ti patřilo jako nikomu jinému. Už jste spolu s Toničkou v psím nebi… Dohlížej na svoji paničku, milovala tě a vždy bude,“ napsala na Instagram Paroubková.
Čtyři roky od rozvodu
Po rozchodu Paroubkových byla jejich vzájemná komunikace delší dobu napjatá. Sporné body se týkaly mimo jiné péče o dnes už dospívající dceru, a proto se jejich neshody řešily poměrně dlouho soudní cestou. Současná situace je už výrazně klidnější a vztahy se narovnaly – sama je popsala jako „docela dobrý“. „Je celkem vtipné, že kromě dcery se staráme i o pejsky, máme ve střídavé péči dva, Jirka si je bere k sobě nebo na léto na chatu, kde se můžou vyblbnout a já je pak doma zase kultivuji. Ale vztahy jsou fajn,“ uvedla s úsměvem plavovláska, která působí jako tlumočnice a manažerka.
Dcera Margarita to kvůli slavnému příjmení nemá vždy snadné
V souvislosti s dcerou se u Paroubkových objevuje jedno citlivé téma: její vrstevníci někdy narážejí na známé příjmení. „Stává se jí, že slyší hloupé poznámky. Jiří si myslí, že to už jde lepším směrem, ale bohužel to tak není, přicházejí citlivější pubertální léta a děti jsou v tomto věku zranitelné. Stane se jí, že rodiče jejích některých kamarádů nereagují dobře. Nemá to jednoduché,“ popsala Paroubková.
Dodala také, že dcera bývá uzavřenější: „Ona je introvert a často mi to neřekne v ten daný moment, ale až s nějakým zpožděním. Ale stalo se jí, že jí někdo řekl, že jen natáhne ruku a dostane od tatínka desítky tisíc. A to je pak těžké na to reagovat a je těžké s tím bojovat. Myslím si, že je celkem silná osobnost a doufám, že jednou bude studovat ve světě a tohle celé přejde,“ doufá. Když se kdysi provalil vztah s Jiřím Paroubkem, Petra zaujala výrokem, který ji provází dodnes: o partnerovi tehdy řekla, že si nejvíc cení jeho „sexy mozku“. Za tímto lehce odlehčeným vyjádřením si stojí i po letech.
Raději chytrá než „dokonalá“
Petra Paroubková otevřeně říká, že intelekt je pro ni ve vztazích klíčovější než líbivost či povrchní image. „Chvilku mi to vadilo, protože mi to předhazovali, ale já na tom nevidím nic špatného. Ono je krásné být zamilovaný dva tři roky, ale pak to přejde a jak pak chcete být s někým, s kým si nemáte co říct, kdo vás neinspiruje a neobohacuje? A podle mě to takto funguje i v přátelských a v rodinných vztazích,“ vysvětlila. Stejný metr uplatňuje i sama na sebe — důležitější než vzhled je pro ni hlava a nadhled. „Kdybych si měla vybrat, aby o mě někdo říkal, jestli jsem škaredá, nebo hloupá, tak bych byla raději, aby se o mně říkalo, že jsem škaredá. Nechci být za blbou,“ řekla bez okolků.
Aktuálně žije spokojeně s řeckým partnerem, se kterým ji dlouho pojilo přátelství. Z citových jisker se stal vztah až postupně a oba oceňují, že se k němu dopracovali přirozeně, bez tlaku a velkých gest. „Už má dospělé děti a moje dcera je již taky pomalu dospělá, jsme tedy v úplně jiné fázi partnerství. Máme oba dva odbyto, jak se říká, takže si už v podstatě jen užíváme a baví mě, že si nemusím procházet randěním a těmi věcmi na začátku, které bývají někdy trapné. A taky je fajn, že se nemusíme ani jeden hodnotit z hlediska toho, jaký by byl kdo rodič, jelikož děti už mít nebudeme,“ pochvalovala si.
