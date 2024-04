"Nechci být za blbou," říká Petra Paroubková. I po 17 letech obhajuje sexy mozek

Tlumočnice a překladatelka Petra Paroubková poskytla před sedmnácti lety rozhovor, v němž padla památná slova o "sexy mozku". Tento výrok silně zarezonoval společností a v povědomí zůstává dodnes. Paroubková, která mezitím prošla bouřlivým rozvodem s Jiřím Paroubkem, jemuž slova o sexy mozku patřila, se nyní ke slavnému tvrzení vrátila.

"Ano, stále si za tím stojím. (…) Rozhovor byl o tom, že pokud je partner prázdná nádoba, je to o ničem, protože krása se okouká a na muži je nejvíce sexy mozek. A šéfredaktor to zkrátil do titulku a legendární výrok byl na světě," vysvětlila Paroubková pro Expres.cz, jak to tenkrát bylo.

Paroubkové chvilku vadilo, když se kvůli "sexy mozku" stala na čas terčem posměchu, dodnes každopádně tvrdí, že na svých tehdejších slovech nevidí nic špatného. "Ono je krásné být zamilovaný dva tři roky, ale pak to přejde a jak pak chcete být s někým, s kým si nemáte co říct, kdo vás neinspiruje a neobohacuje?" uvedla Paroubková s tím, že kdyby si měla vybrat, aby se o ní říkalo, že je škaredá, anebo hloupá, zvolila by první variantu. "Nechci být za blbou," dodala.

Paroubková také přiznala, že má vztah, jejím partnerem je Řek. A právě do Řecka plánuje se přestěhovat na důchod. "Můj sen je mít na stará kolena malý domeček na Ithace a dožít tam. Tam je mimořádně krásné a čisté prostředí, Ithaka má nádherné pláže a drží se na špici žebříčků zdravého životního stylu. Líbilo by se mi být stará babča a chodit tam po večerech ven a koupat se a užívat si dobré jídlo a pití," prozradila Paroubková.