Moderátor Miloš Pokorný byl jedním z těch, kdo byl v benešovské nemocnici u lůžka Patrika Hezuckého do jeho posledních chvil. Za kamarádem dojížděl tak často, jak mu to jeho pracovní program umožnil. Možná i proto, že věděl, že Hezuckého čas na tomto světě je velmi omezený a brzy přijde konec. O tom nyní promluvil v podcastu Radky Červinkové.
„Byl jsem jeden z prvních, kdo věděl, že to nedopadne dobře,“ říká Pokorný o smrti Hezuckého
Je to už více než měsíc, co zemřel moderátor Patrik Hezucký. Jeho přátelé na něj stále s láskou vzpomínají a jeden z nejbližších, moderátor Miloš Pokorný, nyní prozradil, že o děsivé prognóze svého kamaráda věděl dávno předtím, než to zjistila veřejnost.
„Věděl jsem to,“ přiznal, že o nevyhnutelném konci svého přítele neměl pochybnosti. „Věděl jsem to bohužel z toho důvodu, že před velmi krátkou dobou velmi podobně odešel můj kamarád z Jizerských hor. A bylo to tak strašně podobný, tak strašně přes kopírák a tak dále, že si myslím, že jsem byl jeden z prvních, kdo věděl, že to prostě nedopadne tak, jak bychom chtěli, aby to dopadlo,“ prozradil se smutkem v hlase, že Hezucký nebyl jediný přítel, kterého mu zákeřná rakovina během krátkého času vzala.
A přestože to bylo poprvé, co o tom hovořil takhle otevřeně, již dříve přiznal, že naději, že by Patrik svůj boj zvládl, ztratil velmi záhy. „Po tom, co jsem viděl v Divadle U Hasičů, jsem se tam opil. Věděl jsem, že Patrik je na vozíku z nějakých zdravotních důvodů, ale jinak se nesvěřoval. Do šatny jsme mu tam ale museli nechat přenést pohovku, protože bez ní by to nedal. Musel si na ni o pauze lehnout kvůli bolesti,“ svěřil se Pokorný webu eXtra.cz. „Tehdy jsem začal vnímat, že se to bohužel brzy zhorší. Že ten vozík byl jen další krok k tomu, že to dopadne blbě. Ale stejně jsem se zkoušel stále přesvědčovat, že něco musí zafungovat. Člověk si to nechce připustit. Mentálně byl pořád v pořádku, ale tělo ho neposlouchalo. A tak jsem se přiopil, protože jsem asi podvědomě už tušil, že to je poslední díl s Patrikem,“ řekl smutně.
Tím, komu Hezucký chybí nejvíc, je pochopitelně jeho rodina – manželka Nikola a syn Oliver. Hezucká na svém profilu na sociálních sítích stále sdílí dojemné vzpomínky na svou životní lásku. A i když v poslední době čelí nenávistným komentářům za to, že je „přepatrikováno“, ona vysvětlila, že sdílení vzpomínek a tím pádem poskytnutí průchodu smutku jí poradil psycholog, jehož pomoc po smrti manžela vyhledala.