Už od prvních vteřin Ranní show na Evropě 2, kterou Patrik Hezucký a Leoš Mareš spolu vysílali více než 27 let, bylo znát jak těžký den to pro všechny bude. Kromě Mareše se od mikrofonu přihlásily také Katka Říhová a Katka Podrazká. Mareš uvedl, že se ve studiu vystřídá mnoho hostů, kteří budou na oblíbeného kolegu vzpomínat. Hned na začátku Leoš jen těžko zadržoval slzy, když vyprávěl sen z dnešní noci. „Zdálo se mi, že to všechno byl jen sen. Že jsme se probudil, jel do rádia a všechno bylo jako dřív,“ hlesl Mareš.
Odchází Patrik Hezucký. Evropa 2 se loučí s oblíbeným moderátorem a kolegou
Dnes uplynul týden od smrti moderátora Patrika Hezuckého a dnes také proběhne poslední rozloučení. Nejen ve vysílání Evropy 2, ale i ve Strašnickém krematoriu. A dnes se po několika dnech do éteru vrátil Hezuckého kolega Leoš Mareš.
Ve vysílání zazněly také vzkazy všech kolegů z Evropy 2, které natočili minulý týden a se kterými se Mareš vydal za Hezuckým do benešovské nemocnice. „Pustit už jsme mu je ale nestačil,“ řekl Mareš, který na nahrávce řekl pouze „miluju tě, kamaráde“. V Ranní show od začátku znějí písně, které měl Hezucký rád nebo je s ním mají kolegové a kamarádi spojené. Kromě jiného vystoupila i zpěvačka Marta Jandová, která přiznala, že v pubertě byla do Patrika Hezuckého zamilovaná. Za vše mohla francouzština, jež byla Patrikovým druhým jazykem. Jandová totiž toužila žít ve Francii a když její bratr jednou přivedl domů Hezuckého a ten na ni tímto jazykem promluvil, dětská láska byla na světě.
Dalším dojemným momentem bylo vysílání prvních ranních zpráv, jež obsahovalo jedinou informaci. „Dneska se ve 14.30 ve strašnickém krematoriu uskuteční pohřeb Patrika Hezuckého, který zemřel po krátké a těžké nemoci ve věku nedožitých 56 let. Veřejnost bude moci sledovat rozloučení na velkoplošných obrazovkách před smuteční síní," řekla Říhová a dodala i poznámku o počasí, že cestou z Čerčan, které byly domovem nejen pro ní, ale také pro Hezuckého jsou velké mlhy. „Na místě bude také pietní místo s Patrikovou fotografií,“ uvedla Evropa 2 na Facebooku.
Mareš v posledních chvílích života svého kamaráda velmi podporoval a snaží se zajistit i Patrikovu manželku Nikolu Hezuckou a jejich šestiletého syna Olivera. Ve vysílání tak oznámil, že od sedmi hodin ráno běží prodej vstupenek na Koncert pro Patrika. Ten se rozhodl Mareše uspořádat 19. ledna v O2 Aréně a kde během tříhodinového programu, který bude symbolicky od šesti do devíti hodin večer. Veškerý výtěžek půjde na podporu Hezuckého rodiny. „Nikdo, koho jsem oslovil, neodmítl. Budou tam největší hvězdy českého šoubyznysu,“ prozradil moderátor.