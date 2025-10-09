Jakub Kohák, jeden z nejvýraznějších českých bavičů a filmařů, slaví 53. narozeniny. Muž, který se z režiséra reklam stal ikonou televizní zábavy, si během let vybudoval pověst vtipného pozorovatele české reality – s nadhledem, sebeironií a schopností udělat z každé situace scénku. K výročí přinášíme jeho životní příběh – od studentských začátků přes kariéru plnou humoru až po současnost, kdy dál dokazuje, že být sám sebou je ta nejlepší role, jakou může hrát.
Dětství a rodinné zázemí
Jakub Kohák se narodil 10. října 1974 v Praze. Je synem filmaře Jaroslava Koháka, který byl aktivní v kulturním prostředí zejména v období po sametové revoluci. O dětství Koháka se veřejně mnoho neví – v rozhovorech ho popisuje jako spíše klidné, s přirozeným smyslem pro humor a pozorování lidí kolem sebe.
Studium a první kroky
Po základní škole nastoupil na gymnázium Nad Štolou v Praze. Přestože zvažoval různé směry – právo, ekonomii i DAMU – nakonec zakotvil na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU), kde studoval produkci. Na školu byl přijat až na třetí pokus, což sám později komentoval s humorem jemu vlastním: „Některé věci prostě zrají pomalu.“
Režisérská kariéra
Jakub Kohák se do povědomí veřejnosti dostal především jako režisér televizních reklam. Jeho rukopis poznáme díky kombinaci absurdního humoru, rytmu a dokonalého pochopení české mentality. Režíroval kampaně pro značky jako Kofola, T-Mobile, Vodafone, Pepsi či Nadaci Terezy Maxové. Za svou práci získal řadu ocenění a jeho spoty byly uvedeny i na festivalu Cannes Lions.
Herecká a televizní tvorba
Kromě režie se Kohák prosadil i jako herec. Diváci si ho pamatují například z filmů Čert ví proč, U mě dobrý, Hlídač č. 47, Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka nebo Instalatér z Tuchlovic. Do širšího povědomí vstoupil také díky seriálu Okresní přebor, kde ztvárnil postavu brankáře Karla Vachopulose. Objevil se i jako porotce a bavič v televizních projektech typu Tvoje tvář má známý hlas či v talk show TIKI-TAKA.
Publikační činnost
Kohák je rovněž autorem několika knih. Nejnovější, vydaná koncem roku 2024 pod názvem Ženění, shrnuje humorné fejetony z let 2019–2024. Dříve vydal také tituly Kůly v plotě a Svět podle Koháka. Jeho styl je postaven na ironii, sebe-nadhledu a schopnosti dělat si legraci z každodennosti.
Vztahy a rodinný život
Jakub Kohák žije přes 20 let se svou partnerkou Barborou, s níž má dva syny – Jana a Wolfganga (někdy uváděného jako Amadeus). Pár byl zasnoubený, ale svatbu zatím neplánuje. „Nemáme žádné velké problémy, možná právě proto svatbu odkládáme,“ uvedl Kohák s typickým humorem.
Zajímavosti a kuriozity
Kohák je vysoký téměř 196 cm, sám sebe dokonce označuje za „přerostlého romantika“. V rozhovorech říká, že největším uměním v životě je „nebrat se příliš vážně“. Osobitou zálibu našel v pestrobarevných ponožkách, které se staly jeho poznávacím znamením. Jakub Kohák se s oblibou stylizuje do role „věčného optimisty“, který si udržuje nadhled i v době mediální přesycenosti.
Všechno nejlepší
Jakub Kohák zůstává jedním z nejvýraznějších českých tvůrců a showmanů své generace. Dokáže kombinovat ironii s empatií, humor s inteligencí a zábavu s přesným vhledem do povahy českého publika – a to už přes dvě dekády.