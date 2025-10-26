26. 10. Erik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Exmanžel obvinil Britney Spears z útoku na vlastního syna. „Mám poškozený mozek,“ reaguje zpěvačka

Britney Spears
Britney SpearsFoto: Profimedia.cz
Britney Spears
Britney SpearsFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zpěvačka sdílela fotku na koni v poušti a připojila proud myšlenek o „křídlech“, bezpodmínečné lásce a filmu Zloba, v němž našla paralely se svým životem a obdobím opatrovnictví. Příspěvek přišel krátce poté, co Kevin Federline v chystané knize vznesl vůči Spears další obvinění.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

V době, kdy média zaplavily citace z připravované knihy pamětí jejího bývalého manžela Kevina Federlina, sdílela Britney Spears na svém Instagramu snímek, na němž jede na koni v poušti. K fotografii připojila text, který na první pohled působil zmateně a je plný narážek. „Moje záda… moje lopatky… moje křídla… Pamatujete na film Zloba, ten byl vážně výborný!“ napsala. V dalším textu, psaném bez interpunkce, se rozepsala o ukradených křídlech hlavní hrdinky, o bezpodmínečné boží lásce a o svaté vitráži či kostele, kde se podle ní skrývá vnitřní síla. „Ne že by to jakkoliv souviselo se mnou, ale přijde mi to nesmírně zajímavé,“ dodala.

Britney Spears žena
Britney Spears žena

U Britney Spearsové zasahovali záchranáři. "Může za to moje matka," zlobí se zpěvačka

Celebrity

Následně se zdálo, že naráží na temné období svého života, o němž psala v autobiografii The Woman In Me z roku 2023 – konkrétně na dobu, kdy byla umístěna do ústavu v rámci kontroverzního opatrovnictví. „Byla jsem nucena žít bez soukromí, nemohla jsem používat vlastní nohy ani tělo, nikam jít… ublížilo mi to nejen na těle,“ připomněla. Celý příspěvek působí jako volný proud myšlenek, v němž Britney přeskakuje z jednoho tématu na druhé. „Vím, že moje příspěvky a tanec působily zvláštně, ale připomnělo mi to, jak létat,“ napsala s odkazem na své často komentované taneční videa. „Plavala jsem s dětmi na zádech, dokud jim nebylo čtyři a pět, a byla jsem nesmírně silná… Ona jde na konci toho filmu do kostela a nějak najde svoje křídla,“ pokračovala s odkazem na film Zloba.

Reklama

Zpěvačka se ve svém textu ztotožňuje s postavou z filmu — vyvrhelem, kterého okolí považuje za zlo, přestože je spjatý s přírodou. „Ochránkyně bažin, považovaná za zloducha, ale ve skutečnosti spjatá s matkou přírodou… zvířata se jí klaněla… byla v tom filmu skvělá…“ napsala. V dalších řádcích pak přiznává, že v příběhu vidí i kus sebe. „Mám pocit, že mi ukradli křídla, a že mám už odedávna na 100 procent poškozený mozek… Už jsem se samozřejmě od té těžké doby v životě posunula, a je požehnání, že můžu být naživu,“ uvedla.

Příspěvek zveřejnila krátce poté, co bývalý manžel Kevin Federline ve své chystané knize You Thought You Knew obvinil zpěvačku z fyzického napadení jejich syna Prestona. Tvrdí rovněž, že jejich děti – dnes dvacetiletý Preston a o rok mladší Jayden – ji prý několikrát viděly stát v noci ve dveřích jejich pokoje s nožem v ruce. Mluvčí Britney Spears však deníku Daily Mail sdělil, že tato tvrzení nejsou pravdivá.

Federline, který byl se Spears ženatý v letech 2004–2007, v knize zmiňuje i další incidenty a uvádí, že má obavy o její duševní zdraví. Zpěvačka se proti jeho slovům ohradila na platformě X, kde označila jeho výpovědi za „gaslighting a dodala, že jejich synové jsou už dospělí a „měli by převzít odpovědnost sami za sebe.“

Mohlo by vás zajímat: Britney Spearsová se zasnoubila, oznámila to videem na Instagramu

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Daily Mail, iDNES.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama