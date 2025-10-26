Exmanžel obvinil Britney Spears z útoku na vlastního syna. „Mám poškozený mozek,“ reaguje zpěvačka

V době, kdy média zaplavily citace z připravované knihy pamětí jejího bývalého manžela Kevina Federlina, sdílela Britney Spears na svém Instagramu snímek, na němž jede na koni v poušti. K fotografii připojila text, který na první pohled působil zmateně a je plný narážek. „Moje záda… moje lopatky… moje křídla… Pamatujete na film Zloba, ten byl vážně výborný!“ napsala. V dalším textu, psaném bez interpunkce, se rozepsala o ukradených křídlech hlavní hrdinky, o bezpodmínečné boží lásce a o svaté vitráži či kostele, kde se podle ní skrývá vnitřní síla. „Ne že by to jakkoliv souviselo se mnou, ale přijde mi to nesmírně zajímavé,“ dodala.