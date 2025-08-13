Bouček posílí tým lovců v pořadu Na lovu. Diváci ho poznají pod novou přezdívkou

Populární soutěžní pořad Na lovu přivítá nového člena týmu. Řady zkušených lovců od září nově rozšíří Libor Bouček, jeden z nejvýraznějších a nejznámějších moderátorů v Česku. V rámci Hvězdných speciálů už předvedl, že kromě osobitého šarmu a smyslu pro humor oplývá také mimořádně rozsáhlými znalostmi.
Televize Nova jako poslední z trojice hlavních českých televizí představila svou podzimní programovou nabídku, do níž zahrnula i obsah pro platformu OnePlay. Stejně jako konkurence sází na rodinné příběhy, kriminální zápletky a soutěžní formáty. Mezi novinkami v podobě seriálů, dokumentů a zábavných pořadů vzbudila pozornost především zpráva, že do populární vědomostní soutěže Na lovu přibude nový lovec – známý moderátor Libor Bouček.
Zpočátku šlo jen o narážku ze strany Kalkulátora (pozn. red. Jakuba Kvášovského), který byl zvědavý, jak by si Bouček poradil v roli soupeře. Avšak po úspěšném absolvování zkušebního kola, jímž prochází každý budoucí lovec, se z původního vtipu stala skutečnost. „Já to vnímám jako obrovský privilegium. Přijal jsem to, nerozmyslel jsem si to a jsem roztřesen. Jdu prostě s kůží na trh a jsem zvědavej. Je to výzva, která se od Kalkulátora neodmítá,“ řekl Bouček v rozhovoru televize Nova. „Kdybych byl dobrej, tak jsem takovej Žolík v tom týmu, takže je to taková obojetná přezdívka. Je to zcela na místě,“ dodal moderátor.
„Nejprve štáb i diváky ohromil svými fenomenálními znalostmi, když se ve hvězdném speciálu Na lovu objevil jako VIP soutěžící. Oficiální nabídka od vedení TV Nova na sebe nenechala dlouho čekat a Libor kývl. Diváci se na něj mohou těšit už začátkem září,“ uvedla televize.