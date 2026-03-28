Bolestné přiznání Felixe Slováčka: O trápení Aničky dlouho nevěděl
Nová kniha o Aničce Slováčkové přináší velmi osobní zpověď jejího otce. Felix Slováček v ní otevřeně mluví o tom, že si v době dospívání nevšiml psychických potíží, se kterými jeho dcera bojovala, a po letech přiznává, jak moc ho to dodnes bolí.
Podle jeho slov mu v té době nic zásadního nepřišlo neobvyklé. „Byla taková baculatá, ale mně na tom nepřišlo nic špatného. Prostě nějak vyrůstala a pak se to stabilizovalo,“ vzpomíná Felix Slováček v knize. Jenže právě z pocitu nedostatečnosti a nespokojenosti se sebou se u Aničky později rozvinuly úzkosti a deprese. Až s odstupem času si její otec uvědomil, jak důležité období své dceři vlastně uniklo. „Je mi z toho po letech do breku, že jsem nebyl tolik všímavý, že jsem právě tohle důležité období jejího života prošvihl,“ přiznává.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Prosím, napište, že žiju.“ Dáda Patrasová čelí falešné zprávě o své smrti, k její vile lidé nosili květiny
Sám dává své tehdejší přehlédnutí do souvislosti s pracovním vytížením. Hodně cestoval, vystupoval a zároveň působil v Českém rozhlase. V domácnosti tak nebyl tak přítomný, jak by si dnes přál. Naopak Dáda Patrasová podle jeho slov změnu u dcery zaznamenala a snažila se jednat. „Teprve po letech jsem se doma od Dády dozvěděl, že Anička chodí k paní doktorce, kterou jí našla. Ona jí radila a dávala ji do pořádku, protože ten problém by jinak nezvládla. Strašně špatně to nesla a chudinka pak z toho všeho onemocněla. Je mi to strašně líto,“ říká Slováček.
V knize se vrací i k tomu, jak jejich rodina tehdy fungovala. Práce měli s Dádou hodně a péče o děti tak byla rozdělená i mezi další blízké. „Takže Anička měla chůvu, mladého Felixe hodně hlídali babička s dědou. Prostě nás potřebovala a my jsme byli vytížení naší prací a rozdávali jsme radost druhým. Zpětně mě to hodně bolí,“ svěřuje se.
Osobní výpověď je o to silnější, že přichází krátce před smutným výročím. Na Velikonoční pondělí uplyne rok od chvíle, kdy Anička Slováčková podlehla druhému návratu rakoviny.