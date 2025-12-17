V rádiu pracoval zesnulý Patrik Hezucký bezmála třicet let. U jeho začátků v éteru stál Miloš Pokorný, jeden ze dvou členů kdysi populárního dua Těžkej Pokondr. Dlouhé roky byli kamarádi a v poslední době spolu také natáčeli podcast Lepší už to nebude. Jeho živá verze v Divadle U Hasičů bylo poslední veřejné vystoupení Hezuckého. Na pódiu už však byl viditelně nemocný Patrik na invalidní vozíku. Pokorný říká, že to byl moment, kdy mu došlo, že se zdravím kamaráda je to opravdu vážné. A to i přesto, že Hezucký se snažil celou věc bagatelizovat.
"Bolestí nemohl ani sedět," vzpomíná na Patrika Hezuckého kamarád Miloš Pokorný
Moderátor Miloš Pokorný patřil mezi blízké kamarády zesnulého Patrika Hezuckého. Ani on ale dlouho neměl tušení, jak moc vážný jeho stav je. Nyní zavzpomínal na okamžik, kdy na něj ta tíha dopadla.
„Po tom, co jsem viděl v Divadle U Hasičů, jsem se tam opil. Věděl jsem, že Patrik je na vozíku z nějakých zdravotních důvodů, ale jinak se nesvěřoval. Do šatny jsme mu tam ale museli nechat přenést pohovku, protože bez ní by to nedal. Musel si na ni o pauze lehnout kvůli bolesti,“ svěřil se Pokorný webu eXtra.cz. „Tehdy jsem začal vnímat, že se to bohužel brzy zhorší. Že ten vozík byl jen další krok k tomu, že to dopadne blbě. Ale stejně jsem se zkoušel stále přesvědčovat, že něco musí zafungovat. Člověk si to nechce připustit. Mentálně byl pořád v pořádku, ale tělo ho neposlouchalo. A tak jsem se přiopil, protože jsem asi podvědomě už tušil, že to je poslední díl s Patrikem,“ řekl smutně.
Pokorný také zavzpomínal na to, jaké to bylo roky s Hezuckým spolupracovat. „Především to byl naprostý unikát a originál. Nebudu chodit kolem horké kaše: Patrik se s tím fakt nes.al, když to řeknu otevřeně. A to jak co se životosprávy týče, ale i humoru. Co se týče soukromého života, v životě jsem nevěřil, že založí rodinu a bude mít dítě. Byl střelec, nebyl schopný nějakého řádu, přitom se nakonec zamiloval a ve finále byl i rodinný typ,“ dodala s tím, že manželka Nikola a jejich společný syn Oliver se stali středobodem Patrikova světa.
A6 do posledních dní si Hezucký udržel svůj pověstný smysl pro humor, který ale podle Pokorného ne každému seděl. „I když jsme točili podcast a něco se mu nelíbilo, fakt nechodil daleko pro ostřejší výrazy a mnozí s tím měli problém. Někdy jsem to musel i hasit, protože Paťáček si nebral vůbec žádné servítky. Někdy pochopil, že to asi přehnal, ale s každým mluvil napřímo. Měl image člověka, který se absolutně nehlídá. A bral to tak, že jestli se vám to nelíbí, je to váš problém. Každopádně byl zábavný, mimořádně společenský a byla s ním neuvěřitelná legrace. Každý ji nemusel vždy chápat, někdy ji měl přísnou, spoustu lidí vykolejil a k laskavému humoru měl hodně daleko. Ale patřilo to k němu,“ uzavřel smutně.