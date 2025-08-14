Jitka Boho a Lukáš Langmajer už svou lásku netají

V českém showbyznysu se objevil nový pár, i když podle některých svědectví není až tak nový. Bývalá Miss Jitka Boho a herec Lukáš Langmajer prý spolu v tichosti randí už téměř půl roku.
Když bývalá Miss Jitka Boho oznámila rozchod se svým partnerem Tomášem Hřebíkem, se kterým má syna Tadeáše, mnoho lidí netušilo, že už za něj má ve skutečnosti náhradu. A zrovna tak se herec Lukáš Langmajer snažil veřejnosti namluvit, že za jeho rozchodem s manželkou nestojí nikdo třetí. Jenže, jak se ukazuje, realita je jiná.
„Někdy zasadíme strom tam, kde půda není úrodná. Pečujeme o něj, chráníme ho, věříme, ale kořeny se stejně nechytí. Někdy už ten strom uvnitř usychá. Dávno předtím, než si toho někdo všimne. A nový, který roste opodál, není důvodem, proč ten starý padl. Jen důsledkem,“ napsala poeticky Boho na sociální sítě, když oznamovala rozchod. „S pokorou uzavírám jednu kapitolu a s nadějí hledím dál. Nejen za sebe, ale i za našeho Tedíčka. Protože děti potřebují rodiče, kteří žijí pravdivě," dodala ještě.
Jenže bylo to tak opravdu? „Všichni okolo to věděli, jen rodina neměla ani tušení. Tam to musel být šok,“ řekl zdroj z divadla, kde spolu Boho a Langmajer účinkují v muzikálu. „Bylo to všem jasné. Neřešilo se, jestli spolu jsou, řešilo se spíš, kdy to řeknou nahlas,“ dodal informátor webu Expres. „Nebylo to tak, že by spolu jen tak občas zašli na kafe. Chovali se jako pár od samého začátku, plánovali spolu čas, jezdili pryč. Všechno vypadalo, jako by byli spolu už roky,“ popsal dál jejich vztah. A zamyslel se i nad tím, jaké to musí být pro jejich blízké. „Představte si, že žijete s někým v domnění, že je všechno v pořádku, a pak se dozvíte, že už půl roku má intenzivní vztah s někým jiným. To je rána, ze které se nejde jen tak otřepat,“ řekl závěrem.
Teď už se ale dvojice nijak neskrývá a před pár dny je bylo možné vidět třeba v jednom z pražských nákupní center, kde spolu zamilovaná dvojice strávila několik hodin v objetí s vášnivými polibky. Dokázali se od sebe odtrhnout pouze v okamžiku, kdy šli na jídlo, pak už se k sobě ale zase pevně tiskli.