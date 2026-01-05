Přestože se herečka Mahulena Bočanová pravidelně objevuje v seriálu Ordinace v růžové zahradě, sama přiznává, že už téměř nepracuje. Veškerý svůj čas tráví s dcerou Marinou. Ta už je sice dávno dospělá, ovšem kvůli mentálnímu postižení, autismu a také epilepsii potřebuje nepřetržitou péči.
Bočanová omezila kvůli dceři práci. Obě je živí její bývalý partner
Herečka Mahulena Bočanová celý svůj život zasvětila péči o postiženou dceru Marinu. Dokonce kvůli ní zrušila i většinu pracovních závazků. Nyní prozradila, jak dokáže vyjít s penězi, přestože téměř nepracuje.
I když má Bočanová svou roli v lékařském seriálu ráda, čtyři natáčecí dny v měsíci jsou pro ni tak akorát. „Lidi mají tu dvojku já a Martin Zounar rádi, aspoň z těch zpětných vazeb, které píší mně i scenáristům. Tak nás snad za trest nepošlou do Švýcarska, jak se říká,“ prozradila se smíchem. „Pracovně jsem na tom tak, jak jsem si léta přála. Když začal covid, byla jsem s Márinkou jen doma a zjistila jsem, že nám to oběma prospívá. Dalo se nějak finančně vyjít i bez práce, samozřejmě za podpory státu a jejího tatínka. Tak jsem si řekla, že je rozumné zůstat doma. Márinka se díky tomu hodně zlepšila,“ rozvyprávěla se pro Super.cz Bočanová, která se může spolehnout na bývalého partnera Viktora Mráze, který je otcem Mariny.
„Teď chodím natáčet seriál tak čtyřikrát do měsíce a zhruba dvakrát nebo třikrát měsíčně hraju. V téhle míře už to chci udržet. Víc už toho nechci,“ dodala herečka, která je kromě jiného také aktivní na Instagramu, z čehož jí také plynou nějaké příjmy. Dřívější bujarý společenský život a bydlení v centru Prahy jí rozhodně nechybí.
„Od té doby, co žiju sama na Buštěhradě, tak jsem šťastná. To jsem celý život potřebovala a chtěla. Klid, soukromí a svobodu rozhodování. S Márinkou tam máme holčičí ráj,“ potvrzuje Mahulena, která s dcerou také velmi často cestuje. Velkou část léta tráví na chatě na Slapské přehradě, často pobývají také v Mariánských Lázních u rodiny nebo v Krkonoších, kde kamarád vlastní hotel. A v neposlední řadě často létají na Kanárské ostrovy.