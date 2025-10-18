Bočanová má vetřelce v kuchyni, Vémola se raduje z operace a Noid stěhuje slepice

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová přiznala velkou ztrátu. Tento týden přišli o milovaného člena domácnosti, pejska, kterému bylo už úctyhodných 18 let. Bez mazlíčka ale nezůstanou, před časem si totiž pořídili štěně.
Už brzy moderátorka Michaela Ochotská porodí své druhé dítě. Po synovi se tentokrát dočká dcery. Jako vzpomínku na toto období se rozhodla nechat si pořídit sexy snímky. O ty se pak podělila se svými sledujícími.
Už více než týden hýbe českým veřejným míněním kauza kolem Filipa Turka, na kterého vznikají nejrůznější parodie a vtipy. K těm se připojil i herec Pavel Liška se svým sarkastickým vyjádřením.
Uplynulý týden byl pro Lelu Vémolu a jejího manžela Karlose Vémolu velmi náročný. V pondělí totiž jejich nejmladší syn Arnie podstoupil operaci ledviny. Naštěstí zákrok proběhl podle plánu, a tak si maminka tří dětí může konečně oddychnout.
Herečka Alice Bendová za poslední rok prošla velkou změnou. Nejen tělesnou, ale hlavně životního stylu. Ve svém novém těle se cítí skvěle a chtěla by inspirovat další ženy k tomu, aby o sebe dbaly a že i ve zralém věku je šance získat tělo svých snů.
Herečka Mahulena Bočanová má od léta nové štěně. S jeho výchovou má ale velké starosti. Pejsek jménem Tonda momentálně nejradši leze na kuchyňskou desku a dřez si plete se svou miskou.
Zpěvák Václav Noid Bárta je nadšeným chovatelem slepic. Neustále tak vylepšuje podmínky, ve kterých žijí. Posledním počinem je pojízdná voliéra.
Olympijská vítězka Ester Ledecká je nejen výborná snowboardistka a lyžařka, ale také tanečnice. V tomto oboru sice ještě žádné ocenění nezískala, ale co není, může být.
První manželka moderátora Leoše Mareše Monika Marešová se jen těžko smiřuje s tím, že jejich starší společný syn Jakub už více než rok studuje ve Spojených státech. V tomto týdnu jí ale přichystal překvapení, když neohlášeně přiletěl domů.
Na letišti zažila v tomto týdnu překvapení i husitská farářka Martina Viktorie Kopecká, kterou přijela vyzvednout její partnerka Andrea. A uvítala ji opravdu nezvyklou cedulí.