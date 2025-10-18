18. 10. Lukáš
Bočanová má vetřelce v kuchyni, Vémola se raduje z operace a Noid stěhuje slepice

Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.

Vendula Pizingerová

Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová přiznala velkou ztrátu. Tento týden přišli o milovaného člena domácnosti, pejska, kterému bylo už úctyhodných 18 let. Bez mazlíčka ale nezůstanou, před časem si totiž pořídili štěně. 

