Herec Tom Hanks sbírá od svých devatenácti let staré psací stroje a o svém koníčku dokonce napsal esej pro deník The New York Times. Další jeho slavní kolegové ale mají mnohdy daleko podivnější záliby. Víte například, že hollywoodský fešák Ryan Gosling se doslova zamiloval do pletení? Co pro své přátele chystá Taylor Swiftová? A kdo se věnuje závodům holubů?
Bizarní i děsivé koníčky celebrit. Víte, kdo sbírá cizí vlasy nebo chová tisíce včel?
Beyoncé
V rozhovoru pro britský magazín Vogue zpěvačka Beyoncé prozradila, že doma chová kolem 80 tisíc včel a každý rok odbaví stovky lahví medu. „S včelařstvím jsem začala kvůli svým dcerám, které mají příšerné alergie a med jim pomáhá zmírňovat příznaky,“ vysvětlila.
Nicole Kidmanová
Herečka Nicole Kidmanová zbožňuje adrenalin a ve svém volném čase se věnuje parašutismu, na seskoky má dokonce licenci. Co ji na tomto sportu přitahuje? To, že si připadá, jako by létala.
Paris Hiltonová
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová se vyžívá v lovení žab. Tuto zálibu provádí na svém ranči v Kalifornii a v Nevadě. Zvířatům údajně nijak neubližuje, chytí je do kyblíku a následně je pustí na svobodu.
Brad Pitt
Brad Pitt se ve svém volném čase věnuje keramice. V domě má dokonce keramickou dílnu, kterou často navštěvuje i jeho kolega a přítel Leonardo DiCaprio.
Will Smith
Will Smith se věnuje šermířství. Pravidelně se schází s Davidem Beckhamem a Tomem Cruisem, se kterými šermuje v soukromé tělocvičně. Je to pro ně nejen zábava, ale také způsob, jak se v pokročilejším věku udržet v kondici.
Taylor Swiftová
Zpěvačka Taylor Swiftová vyrábí v zimních měsících pro své přátele sněžítka. Návod na jejich výrobu si našla na Pinterestu a odreagovává se tak od nahrávání svých alb. Při tvorbě sněžítek se prý cítí zase jako dítě.
Mike Tyson
Velmi zvláštní koníček má boxer Mike Tyson, chová totiž holuby. Pravidelně je trénuje a jednou ročně se v Kanadě účastní závodů poštovních holubů.
Angelina Jolie
První dýku koupila herečce její matka, když jí bylo jedenáct let. Od té doby Angelia Jolie dýky sbírá, a dokonce k tomuto netradičnímu koníčku přivedla syna Maddoxe.
Jennifer Garnerová
V porovnání s předchozími celebritami má poněkud nudný koníček herečka Jennifer Garnerová, která hraje „jen“ na saxofon. Své přítelkyni, herečce Reese Witherspoonové, dokonce zahrála skladbu k jejím narozeninám.
Ryan Gosling
Ryan Gosling se naučil plést během natáčení snímku Lars a jeho vážná známost (2007) a tento koníček mu zůstal dodnes. Herec dokonce řekl, že když si má představit perfektní den, je to právě den strávený pletením. Na konci totiž vytvoří věc, která někomu udělá radost.
Julia Robertsová
Pletení propadla také herečka Julia Robertsová. Toto hobby provozuje i při natáčení na place. Sama říká, že je to lepší než čtení, může si totiž při tom s ostatními povídat.
Penélope Cruzová
Tohle je opravdu bizarní zábava. Herečka Penélope Cruzová se přiznala, že má sbírku více než pěti stovek ramínek na šaty různých tvarů a velikostí.
Tom Hanks
Tom Hanks od svých devatenácti let sbírá staré psací stroje. Celkem jich má více než 250 a o svém koníčku dokonce napsal esej pro deník The New York Times.
Claudia Schifferová
Světová topmodelka Claudia Schifferová odmalička sbírá mrtvý hmyz. Dříve byli ve středu jejího zájmu jen pavouci, postupem času svou sbírku rozšířila na nejrůznější druhy hmyzu. Schifferová vlastní také obsáhlou knihovnu plnou encyklopedií hmyzu.
Susan Sarandonová
Herečka Susan Sarandonová miluje stolní tenis natolik, že si dokonce v roce 2009 v New Yorku otevřela pingpongový bar. Z toho se stala úspěšná franšíza, ve které se pravidelně pořádají pingpongové turnaje.
Johnny Depp
Pro někoho ne úplně obvyklý koníček má i herec Johnny Depp. Libuje si totiž ve sbírání panenek s podobiznou celebrit. Má jich několik desítek. "Vlastní limitované edice panenek Barbie. Má také panenky, které připomínají Beyoncé a holky z Destiny’s Child, herce ze seriálu Muzikál ze střední, zpěváky z New Kids on the Block, Elvise, a dokonce i Donnyho Osmonda," napsal list Daily Star.
Nicolas Cage
Doslova posedlý postavou Supermana je herec Nicolas Cage. Nejen že vlastní rozsáhlou sbírku komiksů, za které je ochoten utratit miliony dolarů, ale svou vášeň dovedl tak daleko, že vlastního syna pojmenoval Kal-el, což je původním jméno Supermana ještě předtím, než se ze své planety dostal na Zemi.
Katy Perry
Tak trochu děsivou zálibu má zpěvačka Katy Perry, která sbírá vlasy ostatních celebrit. Ve své sbírce uchovává pramínky vlasů například od Taylor Swiftové nebo Miley Cyrus.
