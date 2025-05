Billy Joel zrušil veškerá vystoupení. Přiznal poškození mozku

Joel se proslavil hity, jako jsou Piano Man či Uptown Girl. K jeho nejznámějším písním patří We Didn‚t Start the Fire, která shrnuje významné historické události od roku 1949, kdy se narodil, do vydání skladby v září 1989. Československu se skladba přímo nevěnuje, zmiňuje ale například rozdělený Berlín, protisovětské povstání v Maďarsku a blok komunistických států.